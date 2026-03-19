¡No se deje estafar! FCF hace advertencia sobre partido de despedida de la Selección Colombia

Fanáticos de la Selección Colombia, presentes en un partido en el Pascual Guerrero (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr. / ERNESTO GUZMAN JR. ( EFE )

La Federación Colombia de Fútbol, a través de su página web, advirtió a todos los aficionados sobre una estafa que ha venido circulando en las distintas redes sociales, en torno al partido de despedida del combinado nacional, previo a su viaje al Mundial del 2026.

La Federación aclaró que, a la fecha, no se ha elegido ningún operador oficial para la venta de la boletería de dicho partido, por lo cual, las entradas ni siquiera han salido a la venta.

“La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que, a la fecha, no ha sido seleccionado ningún operador oficial de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia de mayores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, anunció la FCF a través de un comunicado.

Al respecto, añadió: “En ese sentido, hacemos un llamado a todos los colombianos para que no se dejen engañar por personas o terceros inescrupulosos que, de manera fraudulenta, puedan estar ofreciendo o promocionando la venta de entradas sin ningún tipo de autorización”.

El comunicado concluye que toda la información al respecto se dará a conocer a través de los siguientes canales:

Pagina web: https://fcf.com.co/

Instagram: @fcfseleccioncol

X: @FCFSeleccioncol

Facebook: Selección Colombia – FCFSeleccionCol

“Invitamos a todos los aficionados a verificar siempre la información en fuentes oficiales y a abstenerse de realizar compras por medios no autorizados. La Federación Colombiana de Fútbol agradece la comprensión y colaboración de todos”, concluyó la Federación.

La Selección Colombia disputará su partido de despedida rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo 29 de mayo en el estadio El Campín. Para dicho compromiso, todavía no se ha definido el adversario.