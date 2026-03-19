¡No se deje estafar! FCF hace advertencia sobre partido de despedida de la Selección Colombia
Algunas personas inescrupulosas han estado promocionando entradas para dicho compromiso, las cuales ni siquiera han salido a la venta.
La Federación Colombia de Fútbol, a través de su página web, advirtió a todos los aficionados sobre una estafa que ha venido circulando en las distintas redes sociales, en torno al partido de despedida del combinado nacional, previo a su viaje al Mundial del 2026.
La Federación aclaró que, a la fecha, no se ha elegido ningún operador oficial para la venta de la boletería de dicho partido, por lo cual, las entradas ni siquiera han salido a la venta.
“La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que, a la fecha, no ha sido seleccionado ningún operador oficial de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia de mayores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, anunció la FCF a través de un comunicado.
Al respecto, añadió: “En ese sentido, hacemos un llamado a todos los colombianos para que no se dejen engañar por personas o terceros inescrupulosos que, de manera fraudulenta, puedan estar ofreciendo o promocionando la venta de entradas sin ningún tipo de autorización”.
Más información
El comunicado concluye que toda la información al respecto se dará a conocer a través de los siguientes canales:
- Pagina web: https://fcf.com.co/
- Instagram: @fcfseleccioncol
- X: @FCFSeleccioncol
- Facebook: Selección Colombia – FCFSeleccionCol
“Invitamos a todos los aficionados a verificar siempre la información en fuentes oficiales y a abstenerse de realizar compras por medios no autorizados. La Federación Colombiana de Fútbol agradece la comprensión y colaboración de todos”, concluyó la Federación.
La Selección Colombia disputará su partido de despedida rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo 29 de mayo en el estadio El Campín. Para dicho compromiso, todavía no se ha definido el adversario.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...