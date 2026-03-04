“Es una gran noticia que vuelva la Selección Colombia a Bogotá”: Galán sobre partido de despedida

En medio del comienzo oficial de los trabajos del nuevo estadio el Campín en Bogotá, el Distrito celebró que la Selección Colombia jugara el partido de despedida al Mundial en la capital.

“Es una gran noticia y vamos a garantizar que todas las necesidades para que pueda cumplir esa cita que Bogotá tiene con la selección. Viene a despedirse antes de salir para el mundial de fútbol y vamos a trabar para que sea una fecha histórica”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario también señaló que espera que próximamente la selección pueda jugar en el nuevo estadio El Campín.

“Desde el 2018 no jugaba en Bogotá la Selección Colombia y nos llena de orgullo. Nos gustaría agradecer a la Federación y a su presidente Ramón por confiar en Sencia y en el Nemecio Camacho”, expresó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, consorcio encargado del estadio.

Prioridad del estadio es el fútbol

A propósito de las últimas polémicas por el estado de la gramilla del estadio y las criticas que recibió la gestión de Sencia por la labores de mantenimiento, el alcalde Galán aclaró que la prioridad siempre será el fútbol así se programen conciertos.

“Así ha sido históricamente y así seguirá siendo. Eso no implica que no puedan o vayan a haber otros eventos porque los va a haber”, precisó el alcalde.

Añadió que el nuevo estadio tendrá unas características específicas y unas herramientas para que no se vean afectados los eventos deportivos.