México: operativo contra Cartel de Sinaloa deja 11 personas muertas

El Gabinete de Seguridad de México informó de un operativo en Sinaloa (oeste) que dejó 11 presuntos criminales muertos y en el que fue detenida y posteriormente liberada una hija de El Mayo Zambada, líder del Cartel de Sinaloa preso en Estados Unidos, en medio de la ola de violencia que vive ese estado mexicano.

De acuerdo con las autoridades, el despliegue militar se realizó en diversos municipios de Sinaloa e incluyó la intervención en un domicilio al parecer relacionado con la fracción criminal conocida como Los Mayos.

Posteriormente, el personal naval ubicó otro inmueble utilizado por integrantes del mismo grupo, donde fue agredido, por lo que repelió el ataque.

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Como resultado del enfrentamiento, de manera preliminar se informó que 11 presuntos delincuentes perdieron la vida y en el lugar se aseguraron armas de alto poder.

El Gabinete de Seguridad indicó que mantiene presencia en la zona y que el operativo continúa con el objetivo de proteger a la población.

La familia del ‘Mayo’ Zambada

Según medios locales, la mujer detenida y luego liberada habría sido Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a quien en 2007 autoridades de Estados Unidos la incluyeron en señalamientos por su presunta participación en empresas utilizadas para el lavado de dinero.

Aunque en 2019 fue sancionada por el Gobierno estadounidense, posteriormente fue eliminada de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de EE.UU.

Violencia en México

En Sinaloa, y su capital, Culiacán, se libra desde finales de 2024 una violenta pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado como un grupo terrorista tras la detención en julio de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’ Guzmán y líder del grupo Los Chapitos, lo entregara a Estados Unidos.

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Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024 el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado más de 1.800 muertos en Sinaloa y más 2.400 desapariciones forzadas.