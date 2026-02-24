Ola de violencia en México provoca la cancelación de concierto de Kali Uchis y más artistas

Varios conciertos de artistas como Kali Uchis y La Arrolladora Banda El Limón, entre otros, fueron cancelados en varios estados del territorio mexicano debido a la ola de violencia provocada por la muerte del narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Lea también: Taylor Swift consigue su decimocuarto número 1 en el Hot 100 de Billboard con su sencillo “Opalite”

La actuación de la cantautora estadounidense Kali Uchis, programada para el domingo 22 de febrero en el Auditorio Telmex de Guadalajara, fue cancelada.

Otros conciertos que estaban para ese mismo día y también fueron cancelados fueron los de Mi Banda El Mexicano, en Zitácuaro, y de La Arrolladora Banda El Limón, en Jacona, ambos en el estado de Michoacán.

Se mantuvo la alerta roja en al menos 10 estados del país tras informes de bloqueos y disturbios en varias ciudades de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalientes y Veracruz.

Le puede interesar: Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, se declaró no culpable del asesinato de sus padres

Una operación militar llevada a cabo por las fuerzas armadas mexicanas el pasado domingo 22 de febrero en el estado de Jalisco para capturar a “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación de Jalisco, terminó con su muerte, cuya noticia desató una ola de violencia en varias regiones del país.