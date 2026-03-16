Aracataca, Magdalena lamentó la cancelación de la visita de la embajadora de México

Magdalena

Habitantes del municipio de Aracataca, tierra natal del nobel de literatura, Gabriel García Márquez manifestaron su inconformismo por la cancelación de la visita de la embajadora de México en Colombia, Martha Patricia Ruiz Anchondo, quien participaría en diferentes actividades culturales.

De acuerdo con versiones conocidas en la comunidad de Aracataca, la cancelación de la visita diplomática habría estado motivada por comentarios negativos sobre la seguridad del municipio y supuestos riesgos para los invitados. La situación fue lamentada por gestores culturales, quienes señalaron que durante el encuentro se esperaba anunciar iniciativas de cooperación cultural entre México y la localidad.

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Líderes comunitarios indicaron que dichos señalamientos podrían provenir de funcionarios de administraciones municipales anteriores y advirtieron que este tipo de versiones afectan la imagen del municipio ante la comunidad internacional. Según manifestaron, Aracataca se ha consolidado en los últimos años como un destino turístico y cultural del departamento del Magdalena, recibiendo la visita de diplomáticos, ministros, artistas y mandatarios nacionales.

Es de recordar que, diversas actividades culturales y artísticas se realizaron en el municipio para rendir homenaje al escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez, con motivo de su 99 aniversario. La programación reunió a estudiantes, docentes, gestores culturales y visitantes que se sumaron a esta celebración dedicada a exaltar el legado literario del autor cataquero.