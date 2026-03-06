México desplegará casi 100.000 miembros de fuerzas de seguridad para el Mundial / HANDOUT

México desplegará cerca de 100.000 efectivos entre militares, policías y guardias privados para garantizar la seguridad durante el Mundial de fútbol 2026, informó este viernes el gobierno.

El anuncio se produce casi dos semanas después de un operativo federal en el que murió el capo narco Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó bloqueos en carreteras y escenas de violencia en varias partes del país.

El anuncio fue realizado en el propio estado de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, es una de las sedes del Mundial junto con Ciudad de México y la norteña Monterrey.

El general Román Villalvazo Barrios, jefe de centro de coordinación del gobierno mexicano para el Mundial, detalló en la rueda de prensa que en el despliegue participarán 20.000 militares, incluidos guardias nacionales, y 55.000 elementos de las policías, además de miembros de cuerpos privados de seguridad.

“Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99.000 efectivos”, dijo al detallar que la estrategia es coordinada con Estados Unidos y Canadá.

Con el “Plan Kukulcán”, el gobierno busca prevenir y ocuparse de posibles amenazas durante el mundial y garantizar la seguridad de los millones de visitantes que se esperan en las ciudades sede.

“El Mencho”, el narco más buscado, tenía como centro de operaciones Jalisco y murió tras ser herido en un operativo militar lanzado en una zona residencial de ese estado el 22 de febrero.

Tras la muerte de Oseguera, miembros del cártel realizaron bloqueos en carreteras e incendiaron comercios en 20 de los 32 estados del país. Jalisco fue uno de los más afectados junto con el vecino estado de Michoacán.