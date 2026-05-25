Portugal: ciberataque a sistema sanitario afecta a más de 100.000 usuarios

La Policía Judicial portuguesa reconoció que aun no han identificado el responsable del robo de datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. (Foto: Caracol Radio / Getty )

La Policía Judicial (PJ) de Portugal confirmó que más de 100.000 personas fueron víctimas de un ciberataque que la semana pasada que resultó en el robo de datos personales de usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

A la cifra se suma que las autoridades aún no tienen claridad de quién es el autor del ataque.

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El director de la Unidad Nacional de Lucha contra el Cibercrimen y la Delincuencia Tecnológica de la PJ, José Ribeiro, explicó en una rueda de prensa que el ataque se realizó a través de la suplantación de identidad de un médico, y adelantó que sospechan que se habría utilizado la inteligencia artificial.

“Es posible que un agente malintencionado haya obtenido las credenciales de este profesional”, con las que accedió “masivamente” a datos, informó Ribeiro, quien precisó que esta cuenta ya ha sido desactivada y los equipos comprometidos han sido incautados.

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Ribeiro indicó que la investigación está en proceso y que por el momento la policía no tiene un sospechoso ni un motivo para el ataque informático; tampoco se descarta ninguna hipótesis, agregó.

La noticia del ciberataque se conoció el pasado jueves, cuando el Sistema Nacional de Salud avisó a la Policía Judicial de que había detectado un acceso indebido a los registros sanitarios electrónicos de sus usuarios, incluidos datos personales de menores, si bien no ha sido hasta este lunes que se ha sabido a cuántas personas ha afectado el ataque digital.