México es ratificado como sede del Mundial 2026: esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum

México fue ratificado como sede del Mundial 2026, a pesar de la ola de violencia que hay en ese país por cuenta de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘El Mencho’, uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), lo que provocó una ola de violencia en casi todo el territorio mexicano.

Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026

En su conferencia de prensa diaria, Claudia Sheinbaum expresó su agradecimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de que el miércoles declarara que no habrá cambios en las sedes previstas y que México mantiene su lugar como anfitrión del torneo.

La presidenta mencionó que su Gobierno ha estado en contacto con Infantino “explicándole que no hay ningún problema”, tras la jornada de violencia que se desató en México con el abatimiento del líder narcotraficante.

Ante la ola de violencia, Sheinbaum recapituló que el presidente de la FIFA confirmó a México como sede del Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá. “La sede es México. Sus sedes son las que son y no hay ningún cambio”, enfatizó.

La mandataria reiteró que su país está preparado para recibir a millones de visitantes y aseguró que el Mundial 2026 será una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa y hospitalidad del país.

“Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre”, aseguró.

