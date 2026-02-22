VIDEO: Caos en México tras la muerte de alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación // Caracol Radio

La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una jornada de violencia en varios estados de México, con bloqueos, ataques armados y suspensión de servicios.

Las autoridades estatales y federales activaron operativos ante el riesgo de una escalada de violencia vinculada a la posible reorganización interna del grupo criminal.

Jalisco en alerta tras muerte de “El Mencho”

Tras la confirmación del fallecimiento del presunto capo, el Gobierno de Jalisco alertó sobre fuertes enfrentamientos en distintas zonas del estado.

Se reportaron detonaciones, movilización de fuerzas de seguridad y cierres preventivos en varios municipios.

Caos en el Aeropuerto de Guadalajara

En medio de la tensión, se generó caos informativo y reforzamiento de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aunque no se confirmaron cancelaciones generalizadas, la situación provocó incertidumbre entre pasajeros.

Las autoridades mantienen vigilancia especial en puntos estratégicos del estado.

Bloqueos y suspensión de servicios en Michoacán

En el estado de Michoacán se reportaron bloqueos en diversas carreteras, afectando la circulación vehicular.

La terminal de autobuses de Morelia suspendió operaciones de manera preventiva ante la situación de riesgo.

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos para restablecer el orden.

Ataques armados en Guanajuato

En Guanajuato, grupos armados perpetraron ataques contra farmacias y tiendas de conveniencia, lo que generó pánico entre la población.

Varios establecimientos cerraron de forma preventiva mientras las autoridades reforzaban patrullajes.

Vehículos incendiados y bloqueos en Tamaulipas

Más al norte, en Tamaulipas, la vocería estatal informó sobre bloqueos con vehículos incendiados en distintas carreteras durante la mañana.

Los operativos buscan restablecer el tránsito y evitar nuevos actos violentos.

Puerto Vallarta también reporta hechos violentos

En Puerto Vallarta se registró una jornada de tensión con presencia de fuerzas de seguridad y reportes ciudadanos de detonaciones.

La situación mantiene en alerta a la población mientras continúan los operativos.

¿Puede escalar la violencia tras la muerte de “El Mencho”?

Analistas en seguridad advierten que la muerte de un líder criminal de alto perfil puede generar disputas internas por el control del CJNG, lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos, bloqueos y ataques en distintos puntos de México.

Las autoridades federales mantienen coordinación con gobiernos estatales ante posibles reacomodos del crimen organizado.