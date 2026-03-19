Más de 800 vacantes de empleo en Bogotá este 20 de marzo: Pueden aplicar bachilleres sin experiencia

Imágenes ilustrativas de cargos como recolector de residuos y manejo de caja (Crédito: Getty Images)

La Alcaldía de Bogotá ha dado a conocer múltiples ferias de empleo que se darán este 20 de marzo de 2026 en varias localidades como Fontibón, Chapinero y Suba. Entre las oportunidades ofertadas, se pueden hallar oportunidades en los sectores comercial, logístico, de servicios hasta vacantes más específicas como atención al cliente y manejo de caja.

Aquí, en Caracol Radio, puede consultar los detalles de estas convocatorias, además de los requisitos para aplicar y documentos a tener en cuenta para hacer parte del proceso de selección.

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Feria de Empleo en Fontibón

La Alcaldía Local de Fontibón ha organizado una Mega Feria de Empleo para los habitantes que busquen inmiscuirse en los sectores comercial, logístico, administrativo, operativo y de servicios. La cita será en el Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en la calle 18 entre carreras 99 y 100 desde las 9:00 a. m. y habrá 600 vacantes disponibles.

Entre las compañías participantes de esta feria se destacan

Rhandom SAS.

Compensar

Alianza Logística SAS.

Coomeva.

Agencia de Aduanas Roldán SAS Nivel 1.

Brilladora El Diamante.

Entre los documentos necesarios para aplicar, se recomienda asistir con hoja de vida actualizada y documento de identidad para facilitar su participación en los procesos de selección.

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Feria de Empleo presencial con 100 vacantes de manejo de caja en Chapinero

la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ha anunciado una alianza con OXXO S.A.S para ofertar 100 vacantes para auxiliares de tienda. Pueden presentarse para postulación personas con nivel educativo desde bachillerato, sin experiencia laboral y tendrán un tipo de contrato a término indefinido.

Las funciones que cumplirían los selecciones serían las siguientes:

Ventas y atención al cliente.

Manejo de caja.

Limpieza y visual del punto.

Surtido, inventario y etiquetado.

Preparación de alimentos.

Para aplicar, debe acercase este viernes de 8:00 a. m. a 9:30 a. m. a la Tienda Oxxo Virrey 90, ubicada en la calle 90 #19-29, cerca de la estación de TransMilenio Virrey.

Deberá llevar su hoja de vida actualizada y una copia de la cédula de ciudadanía. En caso de ser víctima del conflicto armado, debe traer el certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación; mientras que si es extranjero necesitará Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT),

Feria de Empleo presencial para operarios de barrido, recolección y guadaña en Suba.

Asimismo, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ha anunciado otra feria para esta fecha la empresa ÁREA LIMPIA, la cual oferta vacantes para conductores, operarios de barrido, operarios de recolección, auxiliares de corte y operarios de guadaña. Son 100 vacantes para personas desde bachiller, aunque con un mínimo de 6 meses de experiencia en cargos afines.

Si busca aplicar, debe asistir este viernes 20 de marzo de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. a la carrera 93B #132B-19, en el barrio Villa Elisa de la localidad de Suba. Lo único que debe llevar es su hoja de vida y documento de identificación.

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