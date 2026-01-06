Bogotá recoge cerca de 1.000 toneladas diarias de residuos arrojados de forma clandestina

Bogotá D.C

El tema de las basuras en Bogotá sigue dando de qué hablar. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció que han aumentado su capacidad para recoger basuras debido al aumento de arrojo de residuos de manera clandestina.

En Bogotá se pasó de recoger 813 a 968 toneladas diarias en 2025, lo que representa un aumento del 18,96 %. Estas basuras terminan en el espacio público o en los corredores viales, que es una nueva modalidad que detectaron desde la entidad.

“Entre los cinco (operadores) con Aguas de Bogotá tenemos una capacidad de más de mil toneladas diarias para recoger residuos de arrojo clandestino. Esto es mucho porque nos están dejando una cantidad muy importante de residuos en calle. Esa situación no responde a una frecuencia ni se tiene que sacar, no lo recogen los carros compactadores, hay que pagar otro carro adicional para que vaya y lo hacen”, aseguró el director de la entidad Armando Ojeda.

Aunque Bogotá pasó de 623 puntos críticos a 478, la recolección de residuos sigue siendo un reto, pues la ciudadanía desconoce cuando sacar al basura y hay fallas en el funcionamiento de los operadores que hacen esta tarea.