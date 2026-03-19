Recibo Acueducto: Solo por cumplir este requisito, usuarios en Bogotá recibirán beneficio
Con esta campaña, la empresa busca promover la conciencia ecológica entre los habitantes de la capital.
Con una mayor distribución de la cobertura tecnológica entre la ciudadanía, las empresas de servicios en general están continuamente apostándole a nuevas prácticas que permitan cuidar el medio ambiente.
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Una de estas acciones consiste en reemplazar el papel por soluciones digitales para sus usuarios.
Así lo reconoce la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), al otorgar un beneficio a los usuarios que hagan el cambio de factura física a digital.
¿Qué beneficio otorga pasarse a factura virtual en Bogotá?
La EAAB y la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación anunciaron una alianza que permitirá a los usuarios que pasen de la factura física a la virtual un descuento en la entrada al reconocido parque temático.
De esta manera, quienes cumplan con el requisito de inscribirse a la factura virtual a través de la página web de la Empresa de Acueducto, pagarán 20 % menos para ingresar a Maloka.
Este beneficio aplica, además del afiliado, para hasta tres acompañantes.
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De acuerdo con la EAAB y Maloka, esta campaña permite promover la conciencia ecológica entre los usuarios de Bogotá, sustituyendo progresivamente el uso del papel como estrategia para la protección y el cuidado del medio ambiente.
La entidad calcula que por año se utilizan hasta 13′800.000 hojas, o 70 toneladas de papel, para las facturas que reciben los usuarios a lo largo de la ciudad.
¿Cómo inscribirse en la factura virtual?
Para inscribirse a la factura virtual del acueducto y obtener el descuento en las entradas de Maloka, solo debe seguir los siguientes pasos:
- Acceda a la página web www.acueducto.com.co tenga en cuenta que para este proceso es necesario tener la factura física a la mano.
- Regístrese en el portal haciendo clic en el botón “FACTURA VIRTUAL”.
- Ingrese el número de cuenta contrato del predio, tal como aparece en la factura del agua.
- Acepte los términos y condiciones.
- Espere en su correo electrónico registrado el mensaje de confirmación del proceso.
- Al finalizar el proceso, el usuario recibirá un correo con las indicaciones para disfrutar del beneficio en la entrada al recorrido exploratorio en Maloka.