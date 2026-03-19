Recibo Acueducto: Solo por cumplir este requisito, usuarios en Bogotá recibirán beneficio

Con una mayor distribución de la cobertura tecnológica entre la ciudadanía, las empresas de servicios en general están continuamente apostándole a nuevas prácticas que permitan cuidar el medio ambiente.

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Una de estas acciones consiste en reemplazar el papel por soluciones digitales para sus usuarios.

Así lo reconoce la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), al otorgar un beneficio a los usuarios que hagan el cambio de factura física a digital.

¿Qué beneficio otorga pasarse a factura virtual en Bogotá?

La EAAB y la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación anunciaron una alianza que permitirá a los usuarios que pasen de la factura física a la virtual un descuento en la entrada al reconocido parque temático.

De esta manera, quienes cumplan con el requisito de inscribirse a la factura virtual a través de la página web de la Empresa de Acueducto, pagarán 20 % menos para ingresar a Maloka.

Este beneficio aplica, además del afiliado, para hasta tres acompañantes.

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De acuerdo con la EAAB y Maloka, esta campaña permite promover la conciencia ecológica entre los usuarios de Bogotá, sustituyendo progresivamente el uso del papel como estrategia para la protección y el cuidado del medio ambiente.

La entidad calcula que por año se utilizan hasta 13′800.000 hojas, o 70 toneladas de papel, para las facturas que reciben los usuarios a lo largo de la ciudad.

¿Cómo inscribirse en la factura virtual?

Para inscribirse a la factura virtual del acueducto y obtener el descuento en las entradas de Maloka, solo debe seguir los siguientes pasos: