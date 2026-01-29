Fiebre amarilla: Bogotá, Tolima y Cundinamarca fortalecen alianza para enfrentar la emergencia

Sigue la alarma en el país por el brote de fiebre amarilla, que tiene al Tolima como el departamento con mayores afectaciones. Según datos de la Secretaría de Salud del Tolima, el departamento ha registrado 139 contagios y ha cobrado la vida de 57 personas.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud ha hecho un llamado a todos los colombianos a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla en caso de viajar a zonas donde el virus circula, por ejemplo, municipios del Tolima.

Bogotá, Tolima y Cundinamarca enfrentan emergencia

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, junto con las Secretarías de Salud del Tolima y Cundinamarca, realizaron una mesa de cooperación interinstitucional con el objetivo de avanzar en una estrategia integral para el abordaje de la emergencia nacional por el brote de fiebre amarilla.

El encuentro tuvo el objetivo de consolidar acuerdos técnicos para fortalecer el seguimiento de los casos y la vigilancia epidemiológica, evaluar los desafíos ecológicos de la transmisión y profundizar en el análisis del comportamiento de los vectores y reservorios animales, con un énfasis especial en la necesidad de profundizar la investigación y evaluación genómica y entomovirológica.

Lea también: Valle del Cauca no presenta casos de fiebre amarilla, pero insiste en la vacunación

“Fortalecer la comunicación y la vacunación. Eso no tiene discusión, la vacunación es la mayor protección que tenemos para nuestra población. Sin embargo, no es suficiente para controlar la transmisión, dado que existen cambios en el ciclo selvático”, aseguró Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Las secretarías acordaron reforzar de manera conjunta las estrategias de comunicación y vacunación contra la fiebre amarilla, haciendo un llamado a la ciudadanía, en particular a los viajeros, para que se vacunen con al menos 30 días de anticipación antes de desplazarse a zonas endémicas, con el fin de garantizar una protección superior al 98 %.