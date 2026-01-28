MinSalud pide reforzar la vacunación contra la fiebre amarilla antes de viajar a zonas endémicas

El Ministerio de Salud y Protección Social hizo un llamado a reforzar la vacunación contra la fiebre amarilla en personas que residan o tengan previsto viajar a zonas donde el virus circula de forma endémica, especialmente cuando han pasado más de diez años desde la última dosis.

Aunque el brote registrado en el país fue contenido, la entidad advirtió que el virus “permanece de forma endémica en territorios específicos”, por lo que mantener la inmunización es una medida clave de prevención.

La cartera de Salud recordó que la fiebre amarilla ha estado presente históricamente en Colombia, en particular en zonas rurales y selváticas. Departamentos como Amazonas, Caquetá, Huila y Putumayo han sido señalados como territorios donde el virus circula de manera permanente, lo que hace necesaria la continuidad de la vacunación y la vigilancia epidemiológica.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio informó que el brote fue contenido y que desde julio de 2025 se evidenció una disminución progresiva de los casos, con varias semanas sin nuevos reportes en agosto. Según la entidad, este resultado se logró gracias al fortalecimiento de la vacunación, el seguimiento permanente en los territorios y las acciones de control del mosquito transmisor.

Desde el inicio de la emergencia se confirmaron 79 casos de fiebre amarilla, con 36 fallecimientos. Para el Ministerio, estas cifras evidencian que se trata de una enfermedad grave, y reiteró que “la vacunación es la medida más efectiva para prevenir muertes”. En 2026, la mayoría de los casos se presentó en personas no vacunadas que viajaron desde otros departamentos hacia zonas de circulación activa del virus.

Como parte de las acciones de respuesta, el Ministerio expidió la Circular Externa No. 001 de 2026, que establece orientaciones claras sobre la aplicación de dosis de refuerzo. La entidad precisó que esta dosis adicional se recomienda únicamente para personas que vivan o viajen a zonas de riesgo cuando hayan pasado más de diez años desde la última vacunación, y aclaró que “la vacuna contra la fiebre amarilla sí funciona y que, en la mayoría de las personas, una sola dosis protege de por vida”.