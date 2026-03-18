Miércoles 18 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Los guayacanes florecidos que esta semana han adornado los paisajes en el Quindío. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Avanza proceso investigativo por el presunto empeño de camioneta oficial por parte de un exfuncionario de la gobernación del Quindío

En efecto en las instalaciones de la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre una camioneta de la propiedad de la gobernación departamental que supuestamente fue empeñada por el exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo debido a unas deudas personales.

El jefe de la oficina de control interno disciplinario de la gobernación departamental, Humberto Turriago sostuvo que no pueden ahondar en detalles entendiendo que hace parte de la reserva, sin embargo, dio a conocer la intervención que establecieron ante el caso.

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Destacó que establecieron solicitud de apertura de investigación y dijo que una vez individualizados el o los posibles responsables continuarán con la segunda etapa relacionada con la investigación disciplinaria.

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Asimismo, mencionó que alcanzaron a realizar solicitudes probatorias que son parte de la reserva y fue en ese momento donde la Procuraduría General de la Nación representada por la Procuraduría de Instrucción Regional del departamento del Quindío quien invocando el poder preferente realizó el respectivo requerimiento sobre el caso.

Destacó que no puede referirse como tal al número de implicados en el caso teniendo en cuenta que todo hace parte de la reserva en el marco del proceso judicial.

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Según un estudio universitario, el eje cafetero sigue siendo una de las zonas con menores niveles de extorsión en Colombia en la zona rural a pesar del incremento de este delito en otros departamentos

Los datos provienen del estudio “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia”, elaborado por los docentes del Politécnico Grancolombiano.

Más información Martes 17 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Rodrigo Atehortúa docente investigador indicó que, Al analizar 1.122 municipios, la investigación evidencia que mientras departamentos como Chocó, Guaviare, Antioquia, Meta, Cauca y Arauca registran tasas dramáticamente altas, el Eje Cafetero mantiene su incidencia en rangos bajos.

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Caldas registra cerca de 8 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes, Risaralda, alrededor de 10 casos, Quindío se ubica en el mismo rango bajo, muy por debajo del promedio nacional (que ya supera los 19 casos)

En el análisis nacional, la presencia de cultivos de coca incrementa en 3,5 puntos la tasa de extorsión, pero este factor es marginal en Caldas, Quindío y Risaralda, lo que disminuye el riesgo general y el interés criminal sobre sus cadenas productivas.

En un país donde la extorsión se ha convertido en la llamada “nueva roya del café”, Caldas, Risaralda y Quindío aparecen como un caso atípico y esperanzador, con lecciones claras para otras regiones.

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La Policía de Tránsito y Transporte del Quindío, incautó al interior de un camión que transportaba arena para gatos en la ruta Medellín – Armenia 3861 dosis de droga sintética y un kilo éxtasis, una persona fue capturada.

Esta actividad operativa se realizó en el kilómetro 15+200 metros sector de Cruces, vía nacional Pereira – Armenia zona rural del municipio de Filandia, momentos en que los uniformados desarrollaban actividades de prevención y control a vehículos de carga.

Durante la actividad capturaron al conductor del automotor, un hombre de 24 años de edad, quien fue dejado junto a los elementos incautados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

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La Policía Quindío con la fiscalía 18 local URI de Armenia, logra la captura de dos hombres en hechos aislados por el delito de homicidio en la capital del Quindío

El primer hecho se ejecutó en la carrera 24 entre calles 30 y 31 en vía pública del barrio Popular, donde fue notificada la orden de captura contra un hombre de 31 años de edad conocido como alias “Bizco”, por hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2025, donde fue asesinado el señor Anderson Felipe Potes Marín por impactos de arma de fuego en el barrio Génesis.

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El capturado presenta 8 registros en el SPOA por delitos de homicidio y lesiones personales año 2014, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego año 2015, violencia intrafamiliar año 2020, actos sexuales con menor de 14 años y lesiones personales año 2022, daño en bien ajeno año 2023 y homicidio en el año 2025.

Un segundo hecho ejecutó La Policía en el sector de Bloques de Gibraltar, momentos en que se realizaban actividades de registro y control, donde fue capturado un sujeto de 24 años de edad conocido como alias “Ruso” por hechos ocurridos el 30 de enero del 2026, donde pierde la vida Andrés Felipe Roa Porras por impacto de arma de fuego en el barrio La Patria.

Es de anotar que, este hombre había cumplido condena en establecimiento carcelario en octubre del año 2025 por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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En el Quindío, solo 150 de 600 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto han sido halladas por sus familiares, el 80% de las buscadoras sus mujeres y madres

El sábado 14 de marzo, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD visitó La Tebaida, Quindío para la conmemoración de los derechos de las mujeres y para invitar a la comunidad a qué se acerque a hacer sus solicitudes de búsqueda.

“El arte y la memoria se toman La Tebaida”: Exposición fotográfica que buscó visibilizar la lucha de las madres buscadoras y la problemática de la desaparición forzada en Colombia, a través de una exposición fotográfica y el acompañamiento del equipo de la UBPD. La muestra contó con 32 fotografías de mujeres buscadoras a lo largo y ancho del país.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con la Coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para Risaralda y Quindío Diana Patricia Ortiz que habló de las acciones para buscar a los desaparecidos.

En el Quindío en este momento nosotros tenemos un reporte de alrededor de 650 personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Es importante mencionar que ese es un universo de personas que se encuentran desaparecidas desde antes del primero de diciembre de 2016, es decir, antes de la firma del acuerdo de paz.

De esas 650 personas que tenemos aproximadamente en el universo, hemos recibido a la fecha alrededor de 120 solicitudes de búsqueda en el departamento del Quindío. Es decir, que aún hay alrededor de 500 familias más o menos que no han presentado su solicitud de búsqueda ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

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Podemos decir que cerca del 80% de las personas que buscan a un ser querido son mujeres, madres, esposas, hijas, porque también es importante mencionar que en esa misma proporción la mayoría de las personas dadas por desaparecidas son hombres,

Desde hace 2 años nos encontramos en el municipio de Pereira, desde Pereira estamos haciendo un despliegue tanto en Risaralda como en Quindío. En este momento se pueden contactar con nosotros al 318 586 3456. Allí podemos pues eh recibir, atender las inquietudes que tengan, podemos acordar encontrarnos si les queda bien sea allá en el municipio, bien sea acá en la oficina en nuestra sede Pereira. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1650, piso quinto. Edificio del comercio.

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En el Quindío, aunque hay descenso del 70% en los casos de dengue con respecto al mismo periodo del año anterior, las autoridades de salud hacen llamado a evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad.

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La secretaría de Salud Departamental desarrolló a través de sus programas de Vigilancia Epidemiológica, Plan Ampliado de Inmunizaciones y el Laboratorio Departamental de Salud Pública, un taller de simulación al riesgo de un brote de sarampión, con el objetivo de estar preparados y fortalecer los sistemas de alerta temprana en el territorio.

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La Personería de Armenia realizó verificación a Asmet Salud para garantizar la continuidad de los servicios de los usuarios tras protestas de los trabajadores

Y es que la semana pasada se realizaron protestas por parte de los trabajadores por la falta de pagos de los salarios y cerraron puntos en diferentes municipios del Quindío.

A propósito, la personera municipal Juliana Victoria Ríos informó que realizaron la verificación en las instalaciones de la sede principal de la EPS donde lograron constatar en diálogo con la coordinadora regional que el cese de actividades por parte de los trabajadores no alteró la prestación de los servicios teniendo en cuenta que los usuarios fueron atendidos de manera presencial.

En ese mismo sentido, la personera destacó que también le fue informado que ya Asmet Salud se puso al día con los salarios que les adeudaban desde el año pasado hasta el mes de enero y están en un compromiso de los pagos del mes de febrero por lo que no se tienen programados nuevos ceses de actividades.

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En un 60% avanzan las obras de adecuación de la morgue en el Quindío, habrá prórroga por un mes para avanzar en actividades complementarias

Tras las dificultades en materia de acumulación de cadáveres y el mal manejo de residuos líquidos de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá se iniciaron las obras de mejora en el año 2025, sin embargo, se han registrado dificultades en el proceso.

Inicialmente la gerente de la empresa Proyecta adscrita a la gobernación departamental, Lina Marcela Roldán indicó que realizaron un convenio entre varios municipios, la entidad e infraestructura departamental y a la fecha llevan un avance del 60%.

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Reconoció que se han registrado dificultades en el proceso puesto que la mano de obra ha sido compleja de encontrar y también el impacto que generó el incremento del salario mínimo. Sostuvo que contaban inicialmente para el proyecto con 10 obreros y actualmente cuentan con la mitad, pero fue clara que continúan trabajando fuertemente para entregar en un mes dichas adecuaciones.

Del mismo modo el secretario jurídico de la gobernación departamental, Juan Carlos Alfaro explicó que desde la administración se ha liderado el proceso para la recuperación de la morgue de Calarcá mientras se da la solución definitiva en cuanto a la construcción de una morgue.

Recordó que es una obligación de todos los municipios y se coordinó para que participaran con los aportes económicos que permitieran subsidiar los mantenimientos correspondientes para cumplir con las condiciones de salubridad normativas.

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Destacó que al convenio acudieron el departamento con 50 millones de pesos, Armenia con 50 millones y el resto con aportes entre uno a 10 millones de pesos. Aclaró que solo dos municipios que son Circasia y Salento, no hicieron parte del proceso porque a la fecha de la suscripción no contaban con los recursos.

Vale anotar que habrá una prórroga por un mes, con el fin de avanzar en actividades complementarias, entre ellas adecuaciones eléctricas necesarias para cumplir con las normas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, teniendo en cuenta que se trata de adecuaciones sobre una estructura existente.

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De 2.026 solicitudes para acceder a los beneficios tributarios para adultos mayores en Armenia, 638 han sido aprobadas

En el concejo municipal se llevó a cabo un debate alrededor de la exoneración del 50 % en el impuesto predial para personas mayores de 60 años que residan en estratos 1, 2 y 3.

Precisamente el secretario de Hacienda de la ciudad, Yeison Pérez afirmó que no es un beneficio de pleno derecho, es decir, no llegaba el descuento en el recibo puesto que el ciudadano debe esperar que se verifiquen requisitos y se emita un acto administrativo para aplicar.

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Asimismo, mencionó que uno de los temas de mayor preocupación de los concejales es con el tema de atención en la tesorería por lo que manifestó que entrarán a revisar esa parte con el fin de brindar todas las condiciones a los adultos mayores.

También destacó que realizarán la actividad de hacienda más cerca de ti con el objetivo de fortalecer la atención a los adultos mayores para lograr estar cerca en las diferentes comunas de la ciudad.

Añadió que los contribuyentes que no pudieron presentar la solicitud antes podrán solicitar la exención únicamente correspondiente a la vigencia 2027 hasta el 31 de marzo de 2026.

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la gobernación del Quindío continúa brindando atención integral a las familias afectadas por el incendio registrado en el barrio Ciudad Armenia, que ha permitido atender a las 67 personas damnificadas y brindar apoyo frente a las 20 viviendas afectadas.

De manera complementaria, el Gobierno del Quindío ha dispuesto equipos de gestores de convivencia, psicólogos y trabajadores sociales, quienes adelantan procesos de atención psicosocial, especialmente dirigidos a niños, niñas y adolescentes, con el propósito de mitigar el impacto emocional generado por la emergencia.

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Más de 8.000 atletas participarán este domingo 22 de marzo en la Media Maratón del Quindío, competencia que generará cierres viales desde las 4:00 a. m. en el corredor comprendido entre las glorietas de Tres Esquinas, Malibú y club Campestre, en el sur de Armenia.

La restricción vehicular se aplicará a lo largo de este tramo para garantizar el desarrollo seguro de la jornada deportiva, que cada año reúne a corredores locales, nacionales e internacionales.

Para facilitar la movilidad, se recomienda a los conductores utilizar como vías alternas los corredores Jardines de Armenia – El Caimo, habilitados durante el evento.

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De igual manera, en la glorieta Malibú se mantendrá paso controlado con destino al hospital del Sur, mientras que la Policía de Carreteras garantizará la circulación regulada hacia el aeropuerto El Edén para quienes transiten por el corredor El Caimo – glorieta del club Campestre.

El dispositivo vial contará con agentes de tránsito ubicados en puntos estratégicos, quienes orientarán a conductores y acompañarán la movilidad durante la jornada. La reapertura de las vías se realizará una vez finalice el paso de los corredores, con el fin de restablecer el flujo vehicular de manera segura.

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En cumplimiento de su función preventiva, la Personería delegada para la vigilancia administrativa realizó una visita de oficio a la Institución Educativa República de Francia, con el fin de verificar las condiciones de seguridad y garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estudian en el plantel educativo.

Durante el recorrido, el Ministerio Público evidenció situaciones que generan preocupación y representan un riesgo para la comunidad educativa, entre ellas el desprendimiento de tierra, presencia de derrumbes y un talud inestable, así como la tala de árboles en zonas cercanas, condiciones que podrían afectar la integridad de los estudiantes.

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Adicionalmente, se identificó la falta de barandas en algunos espacios y escaleras deterioradas, lo que incrementa los riesgos de accidentes dentro de la institución.

Frente a este panorama, la Personería Municipal de Armenia anunció que adelantará las actuaciones pertinentes, con el propósito de que se adopten las medidas necesarias para mitigar los riesgos identificados y garantizar entornos seguros.

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Desde la gobernación del Quindío hace un llamado a la comunidad para proteger la infraestructura del proyecto de fibra óptica que conectará a 2.179 hogares de estratos 1 y 2 con internet gratuito en diferentes municipios del departamento.

Desde la secretaría TIC departamental, se explicó que en las últimas semanas se han presentado cortes en la red que afectan el servicio para los beneficiarios del programa, el cual contempla conectividad gratuita durante un año para familias priorizadas en municipios como Quimbaya, Montenegro, La Tebaida, Calarcá, Circasia, Filandia, Salento, Génova, Córdoba, Pijao, Buenavista y el corregimiento de Barcelona.

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Con el propósito de fortalecer la presencia institucional y promover la educación ambiental durante la temporada de Semana Santa, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), realizó una jornada de capacitación dirigida a su equipo de gestores ambientales.

La actividad estuvo orientada a preparar a la Unidad de Gestión Ambiental para brindar asistencia en diferentes puntos del departamento que registran alta afluencia de visitantes durante esta temporada, denominados como “puntos calientes” por su dinamismo turístico.

“Como parte de esta estrategia, la CRQ hará presencia en sectores como Río Verde, Salento, Circasia y Filandia, donde se desarrollarán acciones de acompañamiento ambiental dirigidas tanto a turistas como a las comunidades locales”, afirmó Mauricio Giraldo Arias, coordinador de las Unidades de Gestión Ambiental de la CRQ.

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Esta iniciativa busca impulsar acciones de educación ambiental en las comunidades parroquiales del departamento, con el objetivo de promover una mayor conciencia sobre el cuidado del entorno y la protección de los ecosistemas.

Esta iniciativa se inspira en Laudato Si’, la encíclica del Papa Francisco, que hace un llamado a escuchar el clamor de los pobres y de la Tierra, fomentando el compromiso colectivo con el cuidado de la “casa común”.

El acuerdo contempla el desarrollo de estrategias pedagógicas enfocadas en el manejo adecuado de residuos sólidos, comenzando con experiencias piloto en parroquias como Sagrado Corazón de Jesús y la Catedral Inmaculada Concepción, así como procesos formativos que promuevan el respeto por el ecosistema y la responsabilidad ambiental.

Estas acciones se articularán con las campañas de la CRQ “En Paz con la Naturaleza”, que se desarrollarán durante todo el año y con la iniciativa “La Vida es Sagrada”; en el marco de una Semana Santa más consciente frente al cuidado de los ecosistemas.

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Ante la importancia de preservar el agua como un recurso vital, Empresas Públicas de Armenia reitera el llamado a los usuarios para hacer un uso consciente en sus hogares y actividades diarias. Acciones simples como cerrar la llave mientras no se utiliza, reutilizar el agua y reparar fugas pueden marcar la diferencia en la conservación de este recurso esencial.

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Para este jueves 19 de marzo, el gobierno departamental, tiene previsto realizar una sesión extraordinaria del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural -CONSEA- actividad que se estará desarrollando en el Centro de Convenciones de la ciudad de Armenia a partir de las 8:00 am, la misma tiene como objetivo abordar aspectos del Catastro Multipropósito que viene afectando a la población quindiana en especial a la zona rural

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Hoy en Circasia, Homecenter, Junto con la Alcaldía y la Fundación Catalina Muñoz entregarán 20 viviendas nuevas, dentro del proyecto San Fernando que beneficia a 20 familias de escasos recursos, además del mejoramiento de 10 hogares y la recuperación de la caseta comunal de la Vereda La Cristalina

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Actuar Cooperativa, entidad respaldada por la Corporación Actuar Famiempresas realizará hoy miércoles 18 de marzo la Asamblea de Constitución de Actuar Cooperativa, un hito trascendental en el fortalecimiento del tejido empresarial y comunitario de nuestra región.

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En deportes, hoy miércoles 18 de marzo, El ciclista quindiano Diego Pescador con su equipo el Movistar Team participará en la edición 107 de la clásica italiana Milano – Torino 2026, carrera de un día de 174 kilómetros, desde las 6 de la mañana la competencia se podrá observar por DIRECTV sports.

De otro lado, La pesista quindiana Verónica Torres Sánchez fue convocada a la Selección Colombia de levantamiento de pesas para competir en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se disputarán en la ciudad de Panamá del 12 al 25 de abril.