Johny Giraldo, quien remodeló apto de Ricardo Roa, presentó demanda contra Petro por señalamientos

Johny Giraldo, el encargado de la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol en un exclusivo sector Bogotá, pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell para responder al presidente de la República, Gustavo Petro, tras señalarlo de ser una “persona oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba”.

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“Jhony Giraldo es una persona oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba y que me prometió en un momento traer dinero de Venezuela que inmediatamente rechacé, está asociado con policías corruptos”, escribió el mandatario de los colombianos en su cuenta de X.

Tras esto, Giraldo aseguró estar “desconcertado”, aunque manifestó que Petro está “desenfocado” y criticó las afirmaciones del presidente.

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“¿Qué necesidad tiene para hacer ese tipo de señalamientos?, ¿qué sustento tiene para hacer esas afirmaciones supremamente delicadas? (…). ¿Ese señor por qué tiene que hacer acusaciones sobre mí?”, cuestionó.

Es por esto que contó que colocó una demanda formal contra el presidente Petro por sus aseveraciones.

“Le pediría (al jefe de Estado) que me aclare los otros cuatro puntos y acusaciones, debe argumentar por qué (…). De todas las acusaciones que el presidente me hace, quiero una prueba. No tiene por qué estar haciendo ese tipo de acusaciones”, sostuvo.

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“Colombia tiene más futuro la semana pasada. He sido amenazado de muerta en dos ocasiones, no es fácil, pero no voy a permitir que pasen por encima de mi dignidad”, agregó.

Huelga de hambre para pedir la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol

De otro lado, Giraldo señaló que, desde este viernes, a las 10:00 de la mañana, hará presencia en la sede de Ecopetrol para iniciar una huelga de hambre hasta que Ricardo Roa salga de la presidencia de la estatal.

“Motivo a todos los colombianos a que me acompañen”, señaló.

Escuche la entrevista de El Reporte Coronell completa aquí: