Gobierno Nacional convoca mesa de diálogo con mineros tras paro en el Bajo Cauca

Caucasia, Antioquia

El Gobierno Nacional y los representantes de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba sostendrán este jueves 19 de marzo una reunión clave en el municipio de Caucasia, con el propósito de avanzar en acuerdos que permitan destrabar el paro minero que ya completa varios días, afectando la movilidad y la economía de la región.

Según informó la Mesa Minera en un comunicado, el encuentro fue convocado por el Viceministerio de Minas y se realizará en la sede de la Defensoría del Pueblo a partir de las 9:00 a. m. Al espacio asistirán delegados del Gobierno Nacional, incluidos funcionarios de los ministerios de Defensa, Interior, Minas y Ambiente, así como representantes de los programas de formalización minera.

¿Por qué protestan los mineros del Bajo Cauca y sur de Córdoba?

El paro, que comenzó el 16 de marzo, ha paralizado buena parte de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, además del municipio de Valdivia y zonas del sur de Córdoba.

La movilización surgió como respuesta a los operativos de la fuerza pública contra la minería ilegal, en los que se ha reportado la quema de maquinaria y la destrucción de unidades de producción. Las organizaciones mineras han reiterado que no tienen vínculos con estructuras ilegales y que, por el contrario, representan un sector que impulsa la economía local y garantiza el sustento de miles de familias.

En su comunicado, la Mesa Minera ratificó su disposición al diálogo y confirmó su asistencia a la mesa de trabajo, señalando que llevará como base de negociación su pliego de peticiones.

Insistiendo en la defesa de una protesta pacífica, la Mesa Minera, indicó que se espera que se logren acuerdos que permitan levantar los bloqueos y restablecer la normalidad en el Bajo Cauca.