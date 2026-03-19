Por un panfleto que señalaba a varias familias en Ituango, se desplazaron 29 personas

Ituango- Antioquia

Hace 11 días, justo dos días antes del b ombardeo al campamento de alias “Ramiro” en zona rural de Ituango, vereda San Luisa del corregimiento del Aro en Ituango. Presuntamente, el frente 18 envió un panfleto en el que se amenazaba a varias personas de la vereda El Cedral y las declaraba objetivo militar.

El escrito generó temor de inmediato entre las personas señaladas en él y, para evitar ser víctimas de lo que se les acusaba, 7 familias compuestas por 29 personas, entre ellas menores de edad, decidieron salir del caserío desplazándose hacia la cabecera municipal; allí permanecen 6 familias y una viajó a Medellín. Solo cuatro personas habrían decidido denunciar el hecho ante las autoridades; los demás, por seguridad, han preferido no hacerlo oficial.

Este documento fue analizado por la fuerza pública, en este caso por el Ejército Nacional, el cual indicó que ese panfleto era falso y que podría tratarse de personas que quieren generar temor en el caserío; sin embargo, las personas piden garantías de seguridad para retornar a sus parcelas y continuar con sus vidas.

El silencio de las personas desplazadas es porque quieren regresar a sus viviendas; además, porque el miedo en ese territorio del norte de Antioquia ha superado a las comunidades, que prefieren soportar el terror que imponen los ilegales a temor de abandonar sus hogares.

Caracol Radio ha conocido que las familias que permanecen en el área urbana están autoalbergadas y con temor de salir a la calle; además, a algunas de estas la alcaldía ya les ha brindado bonos para alimentos, de igual manera de colchonetas y cobijas.