Ante paro minero en el Bajo Cauca, MinDefensa advierte acciones contra la minería ilegal

Ante el comienzo de un paro minero indefinido en el Bajo Cauca antioqueño, el municipio de Valdivia y el sur de Córdoba, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció y aseguró que la Fuerza Pública seguirá actuando con fuerza contra la minería ilegal en la región.

La advertencia se produce luego de que la mesa minera anunciara el inicio de un paro desde las 00:00 horas de este lunes 16 de marzo, con bloqueos en la vía que conecta a Medellín con la costa Caribe.

“La ilegalidad se combate”: ministro de Defensa

A través de su cuenta oficial en X, el ministro señaló que el desarrollo minero en el Bajo Cauca solo puede darse dentro de la legalidad y respetando el ambiente y a las comunidades.

“El Bajo Cauca puede desarrollar su riqueza minera, pero solo dentro de la ley y sin destruir el agua, el ambiente ni afectar a las comunidades”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó que la Fuerza Pública actuará de manera focalizada contra actividades ilegales.

“La Fuerza Pública actuará con determinación y exclusivamente contra la extracción ilegal que además de destruir el territorio, alimenta la violencia y afecta a las comunidades, incluso vulnerando el derecho al trabajo de los pescadores y otras personas. La inacción frente a este delito —o pedir que no se actúe— sería promover la omisión ante el delito”, indicó Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa también advirtió que la explotación ilícita de minerales es un delito ambiental grave que suele estar relacionado con otras conductas criminales que afectan los derechos y libertades de las comunidades.

Asimismo, indicó que quienes desarrollan actividades mineras dentro de la legalidad o adelantan procesos de formalización cuentan con el respaldo de las instituciones, siempre que sigan los procedimientos establecidos.

Por su parte, los representantes del sector minero advirtieron además a las comunidades que se preparen para un escenario complejo, y aseguraron que el levantamiento del paro dependerá de la voluntad política del Gobierno para avanzar en soluciones a las demandas del sector.