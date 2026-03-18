Recapturan a tres de los nueve fugados de la estación de policía de Titiribí

Titiribí- Antioquia

Luego de la fuga de nueve detenidos de la cárcel municipal de Titiribí en el suroeste de Antioquia, la policía reportó la recaptura de tres de estos delincuentes. Las personas fueron ubicadas en la misma población y no habían alcanzado a salir hacia otras poblaciones vecinas debido al cerco policial.

Según el reporte del caso, estas tres personas fueron vistas en la vereda La Sinifaná y de inmediato las unidades policiales fueron alertadas, llegaron al lugar y fueron sorprendidas y recapturadas. Ahora se les suma el delito de fuga de presos.

Los capturados son Jhony Alexander Carrasquilla Uribe, de 28 años, conocido con el alias de “Chiqui Jhony”. Esta persona estaba detenida por el delito de concierto para delinquir. El otro es Óscar Andrés Legarda Zuluaga, de 33 años, conocido con el alias de “Rambo”. Había sido judicializado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, por último, Jairo Alberto Rojas Sánchez, de 23 años, conocido con el alias de Perea.

Por ahora falta ubicar a los seis restantes, pero ya les siguen la pista y se espera que prontamente sean recapturados para que sigan pagando por sus delitos.

Recordemos que esta fuga masiva ocurrió en la madrugada del 16 de marzo, en hechos que son materia de investigación para establecer cómo lograron fugarse de ese centro carcelario.