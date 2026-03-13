Anuncian paro minero indefinido en el Bajo Cauca desde el 16 de marzo

Bajo Cauca- Antioquia

La Mesa Minera Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, mediante un comunicado de prensa, anunció que desde el próximo lunes 16 de marzo de 2026 iniciará un paro indefinido con todos los pequeños mineros e informales donde tiene presencia.

Argumentan que la situación actual del gremio es grave y, ante las no respuestas del Gobierno Nacional, decidieron desde las 00 horas del lunes no permitir la movilidad en la vía a la costa Caribe desde y hacia Antioquia con el fin de buscar soluciones.

“Inicialmente, nuestros puntos de concentración estarán ubicados en los municipios de Caucasia y Puerto Libertador. Asimismo, estaremos realizando acercamientos con gremios mineros de otros sectores y de otros departamentos para unir fuerzas y hacerle frente, de manera conjunta, a la grave problemática que atraviesa la minería tradicional del país”, aseguró Cristian Hincapié, líder de la Mesa Minera Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba.

Asegura que el levantamiento del paro indefinido depende de la voluntad política y el diálogo con el Gobierno Nacional que encabeza el presidente Gustavo Petro. Aunque advierten a la comunidad que se prepare para un escenario complicado.

“Recomendamos a la comunidad en general programarse y abastecerse como medida preventiva, ya que durante este paro será indefinido”, agregó el líder de la mesa minera.

Insisten en que la intención es llegar a un acuerdo para no afectar a las comunidades.

