Explosión de pipeta de gas deja una persona atrapada en una vivienda de Rionegro

Explosión de pipeta de gas en zona rural de Rionegro, Ant. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Rionegro, Antioquia

Una fuerte explosión provocada por una pipeta de gas, se registró en la mañana de este jueves 19 de marzo en una vivienda de la vereda Mampuesto, en el municipio de Rionegro, en un sector cercano al Batallón Juan del Corral.

De acuerdo con información oficial, la emergencia es atendida por la Alcaldía de Rionegro, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y unidades del Ejército Nacional, que llegaron al lugar tras activarse los protocolos de respuesta.

La detonación causó graves daños en la estructura de la vivienda y generó preocupación entre los habitantes de la zona por la magnitud del estallido.

A esta hora, los organismos de socorro adelantan labores de búsqueda y rescate para ubicar y liberar a una persona que, según los primeros reportes, habría quedado atrapada entre los escombros.

Las autoridades continúan en el sitio controlando los riesgos asociados a la emergencia y evaluando las condiciones de seguridad en el área, mientras avanzan las labores para atender a las posibles víctimas.