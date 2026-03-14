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14 mar 2026 Actualizado 16:14

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Medellín

Una pareja de esposos y sus dos mascotas murieron en Rionegro por una fuga de gas propano

Sus tres hijos hallaron los cuerpos luego de salir del colegio, confirmaron las autoridades, quienes quedaron bajo la protección de la Comisaría de Familia.

Casa en la que encontraron sin vida a pareja de esposos en Rionegro - Foto cortesía

Casa en la que encontraron sin vida a pareja de esposos en Rionegro - Foto cortesía

Rionegro- Antioquia

En el municipio de Rionegro ocurrió un accidente dentro de una casa que deja sin vida a dos personas y dos mascotas. Las víctimas habrían fallecido por la inhalación prolongada de gas propano debido a una fuga de este energético. Es la primera hipótesis, ya que no tenían signos de violencia.

La emergencia se registró en la vereda Los Pinos la noche del viernes. Según el reporte de la policía, las personas fallecidas son Miguel Antonio Niquepa y Katherine Burgos, de entre 27 y 37 años, al igual que dos perros, que eran sus mascotas. Agrega el reporte de que estas personas fueron halladas sin vida en la finca por sus tres hijos, quienes regresaban del colegio y, al ver que no les abrían la puerta, decidieron abrirla con un palo e ingresar cuando se encontraron con la escena.

Las autoridades iniciaron la investigación para corroborar la primera hipótesis de la muerte de esta pareja de esposos, mientras que los tres menores de 12, 13 y 16 años fueron dejados bajo la protección de la Comisaría de Familia y el ICBF, por el momento la Secretaría de Salud les brinda acompañamiento psicológico.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

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