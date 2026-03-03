Explosión por acumulación de gas deja una persona lesionada en vivienda de Rionegro

Rionegro, Antioquia

En la mañana de este martes se registró una explosión al interior de una vivienda ubicada en el sector La Cooperativa, en el municipio de Rionegro, situación que obligó la activación de los organismos de socorro y dejó como saldo una persona lesionada.

El reporte inicial fue recibido a las 9:52 a.m., momento en el cual se activó el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuyos profesionales arribaron al sitio para brindar atención a la persona afectada.

Posteriormente, al identificarse que la causa del incidente correspondía a una explosión por acumulación de gas, fue activado el Cuerpo de Bomberos de Rionegro, que asumió las labores de verificación técnica, control del riesgo y aseguramiento de la escena.

De acuerdo con la inspección realizada en el lugar, la explosión se produjo por la acumulación de gas proveniente de un cilindro que se encontraba mal cerrado.

La fuga se habría prolongado durante varias horas y, al momento de encender la estufa, se generó la ignición que ocasionó la detonación al interior de la vivienda.

¿Cómo ocurre una explosión de gas?

Una explosión por acumulación de gas ocurre cuando, tras una fuga en un espacio cerrado, el gas se concentra en el ambiente y alcanza niveles inflamables.

Al entrar en contacto con una fuente de ignición —como encender la estufa, accionar un interruptor eléctrico o cualquier chispa— se produce una combustión súbita que libera gran cantidad de energía en segundos, generando una onda explosiva capaz de causar lesiones y daños estructurales.

Operación de atención contra la explosión

Las unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio a las 9:58 a.m., activando de inmediato los protocolos operativos establecidos para este tipo de emergencias.

En la atención participaron siete (7) unidades, distribuidas en una máquina de extinción y una ambulancia.

Como parte de las acciones iniciales, se efectuó la inspección detallada de la escena y del cilindro de gas comprometido, el cual fue asegurado y trasladado a una zona abierta con el fin de mitigar cualquier riesgo adicional para los residentes y vecinos del sector.

Producto del incidente, una persona resultó lesionada con quemaduras de primer y segundo grado. Fue atendida en el lugar por personal del Sistema de Emergencias Médicas y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su respectiva valoración y manejo especializado.

De manera complementaria, se estableció contacto con el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, quien acudió al sitio junto con ingenieros para realizar la evaluación de posibles afectaciones estructurales en la vivienda y determinar las condiciones de seguridad del inmueble.

Llamado de las autoridades

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a realizar revisiones periódicas del estado de los cilindros de gas, verificar su correcta instalación y asegurarse de que permanezcan debidamente cerrados, con el propósito de prevenir este tipo de emergencias que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de las personas.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Rionegro reafirmaron su compromiso con la protección de la comunidad bajo su consigna institucional: “Damos todo por la vida”.