Autocrítica de Repetto por el flojo rendimiento de Santa Fe: “Al principio, regalamos muchos puntos”

Independiente Santa Fe se llevó un punto de su visita al Deportivo Cali, durante la jornada 12 de la Liga Colombiana 2026-I. Si bien a-priorio parecía un resultado rescatable, terminó siendo todo lo contrario pues el cuadro cardenal estuvo muy cerca de llevarse la victoria.

Precisamente, los capitalinos lograron ponerse en ventaja al minuto 31, cuando Hugo Rodallega aprovechó un grosero error en la salida verdiblanca para después fusilar dentro del área al arquero Pedro Gallese. Ahora bien, la aelgría duró hasta los 55′, cuando un cabezazo de Julián Quiñones terminó por sellar el 1-1 definitivo en Palmaseca.

Santa Fe suma 12 puntos de 33 posibles, balance que lo tiene por fuera del grupo de los ocho y con muy pocas chances de meterse a las finales del campeonato local.

Autocrítica de Pablo Repetto por el flojo rendimiento de Santa Fe:

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador Pablo Repetto se mostró preocupado por la gran cantidad de empates que ha tenido su equipo, especialmente porque los malos resultados comenzando la Liga le han impedido tener un colchón de puntos favorable de cara a las finales.

“Tenemos muchos empates y el empate es casi perder. Al principio regalamos muchos puntos, el equipo se estaba afianzando. Después de ganar siempre hay un relax, después de ganar la Superliga“, comentó inicialmente el uruguayo.

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Y complementó al respecto: “Hay muchas cosas pequeñas que pueden ir en contra de que hoy no tengamos mayor puntuación, porque el equipo ha competido excepto algún partido puntual, ha competido de buena manera, está a la altura de los mejores, pero nos falta un poquito para estar cómo queremos".

Así pues, Repetto advirtió que en el grupo son conscientes de que “los tiempos se nos acortan” para cosechar puntos en el torneo local (restan ocho fechas), pero el funcionamiento del grupo lo ha llevado a pensar que “hoy el equipo está vivo”.

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Más declaraciones de Pablo Repetto en rueda de prensa

Mal resultado para Santa Fe y Cali: “A los dos (nos complica), con las aspiraciones de estar entre los ocho. Hoy vinimos a buscar los 3 puntos, no se dio. El primer tiempo nos fuimos en ventaja, intentamos esos primeros 15′ estar sólidos, no recibir goles, creímos que iba a ser el punto de inflexión del partido, ellos iban a salir con todo. No pudimos controlar esos 15 minutos del segundo tiempo. Hoy creo que los puntos eran vitales, hay que seguir, todavía falta, vamos a hacer todo para lograr resultados en lo que nos queda”.

Recientes presentaciones de Santa Fe: “Creo que habíamos hecho un buen partido con Nacional. No quiero entrar en polémicas pero ustedes saben que nos imposibilitaron lograr otro resultado. Habíamos hecho un buen partido con Junior que ganamos (…) Creo que hicimos un partido dentro de lo que uno espera, un equipo que compita, que sea solido, nos falta la última. Si uno analiza qué chances tuvo el rival creo que la del gol y no sé si alguna otra, pero pudimos controlar los ataques del Cali”.

Idea de juego en Santa Fe: “Creo que estuvimos mejor en las dos facetas, en la defensiva y en la ofensiva, pero todavía no llegamos a lo que queremos, estamos en busca de eso. Hay jugadores que se están consolidando en la idea, pero esto es rápido y no te da tiempo, así que a trabajar”.