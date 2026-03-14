El dato que ilusiona a la selección de cara a la Copa del Mundo 2026

Luis Díaz y Luis Suárez están pasando por un gran momento los delanteros colombianos invita a la ilusión de cara a la próxima cita mundialista, donde la selección espera destacar gracias a su poder en ataque.

Los delanteros Colombianos atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras. Entre ambos suman 74 participaciones directas en gol en la temporada, cifras que reflejan el peso ofensivo que puede tener Colombia en el torneo.

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La Selección Colombia llegará al próximo Mundial con argumentos ofensivos de peso. Dos de sus principales referentes en ataque atraviesan un momento brillante en el fútbol europeo, lo que aumenta las expectativas alrededor del equipo cafetero de cara a la Copa del Mundo.

Por un lado, Luis Díaz vive una temporada destacada con el Bayern Munich. El extremo colombiano suma 37 participaciones directas en gol (goles y asistencias) en 36 partidos, números que reflejan su influencia en el frente de ataque del conjunto alemán y su gran estado de forma.

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A su vez, el delantero Luis Javier Suárez también atraviesa una campaña sobresaliente con el Sporting. El atacante registra 37 participaciones en gol en 40 encuentros, cifras que lo consolidan como una de las piezas más determinantes del equipo portugués.

Con ambos futbolistas en la cima de su rendimiento, Colombia podría contar con una dupla ofensiva capaz de marcar diferencias en el torneo. Su capacidad goleadora y su influencia en el juego ofensivo convierten al equipo cafetero en una selección que ningún rival debería subestimar en la cita mundialista.