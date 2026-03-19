Alcaldía invertirá $10.000 millones en 100 nuevas cámaras de seguridad en Bucaramanga

Bucaramanga se prepara para reforzar su sistema de seguridad con más tecnología. La Alcaldía anunció una inversión cercana a los $10.000 millones para la compra de 100 nuevas cámaras de vigilancia.

Estos equipos estarán dotados con herramientas de reconocimiento facial y lectura automática de placas, lo que permitirá identificar con mayor precisión a personas y vehículos involucrados en delitos.

“Vamos a hacer una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos con la compra de aproximadamente 100 cámaras de alta tecnología”, aseguró el alcalde Cristian Fernando Portilla.

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La llegada de estas cámaras hace parte de una segunda fase del plan de modernización del sistema de videovigilancia en la ciudad.

Mientras tanto, ya avanza una primera etapa que busca poner en funcionamiento las cámaras existentes. En total, se están reactivando 808 dispositivos junto con las salas de monitoreo de la Policía, con el objetivo de mejorar el control en distintos puntos de Bucaramanga.

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Con estas medidas, la administración busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y mejorar la identificación de quienes cometen delitos en la ciudad.