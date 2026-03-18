Desde la UIS piden a Ministerio de Ciencias agilizar recursos para investigación

Bucaramanga

Varios proyectos de investigación universitaria que ya tenían financiación estatal podrían sufrir retrasos porque el gobierno nacional no desembolsa los recursos. Esa plata no se perderá, pero sí urge que desde el ministerio de Ciencia y Tecnología se agilice la entrega de la plata indicaron voceros de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Este hecho fue analizado en la más reciente sesión del Consejo Académico de la institución. En esa instancia se abordó la continuidad de las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, correspondientes al bienio 2023-2024.

En un comunicado de la UIS se advierte que “el vicerrector de Investigación y Extensión, Cristian Blanco Tirado explicó que varias convocatorias abiertas durante el bienio anterior enfrentan dificultades administrativas al haberse extendido más allá del periodo fiscal correspondiente”.

“Aunque los recursos continúan vigentes y podrían trasladarse a bienios posteriores, la situación afecta proyectos que llevan cerca de dos años en proceso de evaluación y que se encuentran altamente ranqueados. Recorrimos casi dos años gestionando estas propuestas y sería muy lamentable que los procesos se truncaran en esta etapa”, señaló el directivo.

Dentro de las iniciativas destacadas de la UIS que se pueden retardar “se encuentran una propuesta de turismo comunitario vinculada a la Ruta de los Comuneros y la Ruta del Socorro, orientada al desarrollo territorial, así como un proyecto enfocado en sostenibilidad alimentaria con importantes posibilidades de financiación”.

La UIS destaca que “las universidades públicas del país, a través de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN y el Sistema Universitario Estatal, SUE solicitaron a Minciencias retomar los procesos en el estado en que se encontraban, con el fin de garantizar la asignación de cerca de 2.000 millones de pesos destinados a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Lo que hemos pedido respetuosamente es que se continúe con las convocatorias tal como venían avanzando, para que los proyectos que ya han sido evaluados puedan culminar su proceso de financiación”, indicó Blanco Tirado.