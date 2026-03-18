Gobernación se une al llamado de la Sociedad Santandereana de Ingenieros; habrá reunión con Invías

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La preocupación por el estado de la vía entre Puente Nacional y Palenque sigue sumando voces. A la alerta de la Sociedad Santandereana de Ingenieros ahora se unió la Gobernación de Santander, que pidió acciones para mejorar este corredor.

Según lo expuesto, la vía presenta deterioro en la capa asfáltica y problemas de señalización, lo que ha afectado la movilidad y aumenta el riesgo de accidentes.

Desde la Gobernación señalaron que ya se hizo un llamado al Invías y al Ministerio de Transporte para que se adelanten trabajos de rehabilitación en este tramo.

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“Se requieren inversiones prontas para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios”, indicó la secretaria de Infraestructura, Jessica Mendoza.

Además, confirmó que el próximo 25 de marzo se realizará una mesa de trabajo con Invías, en la que se espera conocer qué intervenciones se harán en este corredor en Santander.

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La funcionaria también explicó que el departamento hace parte del convenio de los Comuneros, lo que permitiría respaldar las inversiones necesarias para mejorar la vía.

Por ahora, la expectativa está puesta en esa reunión, donde se definirían las acciones concretas para atender uno de los tramos más cuestionados por su estado en el departamento.