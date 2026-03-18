Tras persecución en el centro de Bogotá, la Policía capturó a delincuentes que transportaban droga

Uniformados de la localidad de Santa Fe, capturaron a dos hombres y una mujer por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Los hechos ocurrieron durante labores de registro y control en el barrio La Perseverancia, donde uniformados identificaron a un taxi en el que se movilizaban tres personas. Al requerirles que se bajaran del carro para la verificación correspondiente, desatendieron la instrucción y emprendieron la huida.

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De inmediato, se activó el plan candado, lo que permitió interceptar el vehículo en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero. Al notar la presencia policial, los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron evadir a las autoridades; no obstante, la reacción de los uniformados permitió su captura.

Durante la inspección, se halló en el vehículo una bolsa con 87 dosis de marihuana; los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.