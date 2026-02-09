Mujer que retiró $3 millones fue víctima de violento atraco en Bogotá: está en la clínica

La seguridad en Bogotá sigue siendo un tema que preocupa constantemente a los ciudadanos, debido a los violentos robos que día tras día se registran en la ciudad. Hoy, 9 de febrero, una mujer fue víctima de la delincuencia.

El hecho se registró en la carrera 62 # 100-19, en la localidad de Suba, donde una ciudadana sacó tres millones de pesos y, posteriormente, fue asaltada por dos delincuentes que iban en una moto.

Así sucedió el robo

En el video, se puede evidenciar que uno de los delincuentes se baja rápidamente de la moto para quitarle el bolso a la mujer. Sin embargo, la ciudadana puso resistencia para evitar el atraco.

El delincuente, al ver que no podía quitarle el bolso a la mujer, decidió disparar contra ella con un arma traumática. La mujer inmediatamente fue remitida a la Clínica Shaio.

#INSEGURIDAD 🚨 Hace pocos mins se registró un grave hecho de inseguridad en la cr 62 con cl 100 de Bogotá. Mujer habría retirado cerca de 3 millones de pesos y fue seguida por del¡ncuentes, quienes la interceptaron y la hir¡eron con un arma traumática para quitarle el dinero. pic.twitter.com/uc5IfBuXz0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 9, 2026

