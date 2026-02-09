Mujer que retiró $3 millones fue víctima de violento atraco en Bogotá: está en la clínica
Este lunes, 9 de febrero, se registró un robo en la localidad de Suba. La mujer resultó herida con un arma traumática y el caso quedó registrado en video.
La seguridad en Bogotá sigue siendo un tema que preocupa constantemente a los ciudadanos, debido a los violentos robos que día tras día se registran en la ciudad. Hoy, 9 de febrero, una mujer fue víctima de la delincuencia.
El hecho se registró en la carrera 62 # 100-19, en la localidad de Suba, donde una ciudadana sacó tres millones de pesos y, posteriormente, fue asaltada por dos delincuentes que iban en una moto.
Así sucedió el robo
En el video, se puede evidenciar que uno de los delincuentes se baja rápidamente de la moto para quitarle el bolso a la mujer. Sin embargo, la ciudadana puso resistencia para evitar el atraco.
El delincuente, al ver que no podía quitarle el bolso a la mujer, decidió disparar contra ella con un arma traumática. La mujer inmediatamente fue remitida a la Clínica Shaio.
Lea también: “Así es muy difícil”: Alcalde Galán cuestionó a juez que dejó a dos presuntos fleteros en libertad
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles