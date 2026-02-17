Sindicatos de la UNP en desacuerdos con decreto de formalización laboral: ¿Irán a paro nacional?

En vilo podría quedar la protección de miles de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en el país, ante los desacuerdos que los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección tienen con el decreto de formalización laboral para la entidad.

Algunos de ellos, los que integran la Dirección Nacional Sindical de Escoltas Profesional, advirtieron sobre la posibilidad de entrar en paro en caso de que no tengan una respuesta positiva a la demanda que van a radicar en el Consejo de Estado, por las inconsistencias que rodearían los decretos 019 y 020 de 2026.

Eduard Mendoza, presidente de DINSPRO, sindicato que agrupa 10 organizaciones, señaló que en estos decretos están violando los derechos fundamentales de los trabajadores que son padres o madres cabeza de hogar, mayores de 60 o tienen hijos con algún tipo de enfermedad. Además, aseguró que blindaron los decretos con la Ley 909 de Función Pública para llevar a cabo las restructuraciones.

Por otro lado, Camilo Torres, de Sintraunp asegura que aunque ellos no están pensando en un paro nacional, si concuerdan en que hay inconsistencias en estos decretos.

¿Cuáles serían las inconsistencias?

Según los presidentes de los sindicatos, habría irregularidades en la derogatoria 300 y 301 que tiene que ver con la contratación para la protección de los firmantes de paz.

También, aseguran que el manual de funciones lo hicieron a su manera y sin agotar los estudios técnicos que la norma le exige.

Por lo cual, desde Sintraunp radicaron una cción de tutela contra el manuel de funciones.