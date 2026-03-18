Taxista que se negó a hacer la prueba de alcoholemia en Cali tenía 13 multas en el sistema

En medio de un operativo de tránsito, un taxista fue requerido por un agente para verificar su documentación. Durante el procedimiento, el funcionario percibió olor a alcohol, por lo que le solicitó al conductor realizarse una prueba de alcoholemia, a la cual este se negó.

En un video publicado por la Secretaría de Movilidad, el conductor del taxi aseguró que consume medicamentos que podrían alterar el resultado del examen. Sin embargo, el agente le recordó que negarse a realizar la prueba implica sanciones legales.

“Ley 1696 si usted se niega a hacerse la prueba se le aplica la máxima sanción y el vehículo queda inmovilizado y se le suspende la licencia”, le recalcó el agente de tránsito.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el conductor ya tenía 13 multas registradas en el sistema.

Cabe recordar que conducir en estado de alicoramiento conlleva sanciones como la suspensión de la licencia, la inmovilización del vehículo y multas que pueden superar los 30 millones de pesos.

William Bermúdez Devia Jefe de educación vial de la Secretaría de Movilidad Cali, a raíz de este caso hizo un llamado a los caleños a no correr riesgos al volante al conducir luego de la ingesta de alcohol.

“Más que las infracciones, nosotros queremos llamar es a sensibilizar a todos los usuarios de las vías, a que tengamos responsabilidad”, precisó Bermúdez.

El conductor del taxi, además, ser sancionado con el grado más alto por haberse negado a realizar la prueba y la suspensión de su licencia por 10 años, tendrá su vehículo inmovilizado por 10 días hábiles y deberá cumplir un servicio comunitario de 50 horas con la secretaría.