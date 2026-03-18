Trabajadores del hospital de Zarzal bloquean la vía exigiendo pagos a Emssanar

Cali

El personal de salud del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal bloqueó este miércoles la vía que comunica al municipio con la ciudad de Cali, a la altura del corregimiento de La Paila, en medio de una protesta para exigir el pago de deudas por parte de la EPS Emssanar.

Los trabajadores denuncian que llevan varios meses sin recibir salario y que hay escasez de insumos y medicamentos. Además, señalan que esta situación incluso ha provocado la renuncia de profesionales de la salud.

“Tenemos salarios atrasados, tenemos proveedores que no están entregando medicamentos e insumos. La situación y la crisis financiera es muy complicada, es muy crítica. Somos más o menos 250, 300 trabajadores y nuestras familias afectadas. Tenemos más de 6 meses sin salario. Hemos tenido renuncias masivas, los médicos ya no quieren venir a trabajar, los especialistas no están viniendo”, detalló un colaborador del hospital.

Los más afectados por la situación son los pacientes de Emssanar, quienes desde hace más de un mes no reciben atención en este centro médico.

“Estamos exigiendo a la EPS de Emssanar que nos adeudan más de 10 mil millones, que pague al Hospital San Rafael para que nosotros podamos darle continuidad a la población de Emssanar que desde el primero de febrero del 2026 están sin servicio en nuestro municipio”, Rubiela Libreros, trabajadora del centro médico.

La falta de pagos de la Emssanar con otros hospitales y clínicas también hace eco en el resto del departamento del Valle del Cauca, donde la comunidad de pacientes espera que el anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en quiebra, no genere más dificultades.

“El gobierno tiene que establecer algo pronto, algo seguro que nos garantice a nosotros realmente la atención prioritaria para esos pacientes, algunos están con una enfermedad más avanzadas que otra”, señaló Erika Lorena López, líder del grupo Cuidadoras Guerreras Presentes, pacientes de Emssanar.

Desde el hospital de Zarzal solicitan la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta que Emssanar se encuentra bajo medida de intervención administrativa.