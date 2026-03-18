Cali vivirá una maratón que mezcla versos y música

la poesía no se queda en los libros. A veces sale, respira, se combina con la música y termina encontrándose con la gente.

este 19 de marzo en Cali, cuando la Biblioteca Departamental ‘Jorge Garcés Borrero’ se convierta en el punto de encuentro para quienes todavía creen —o quieren volver a creer— en el poder de las palabras.

Desde las 10:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche, la Maratón Poética del Valle del Cauca reunirá recitales, música en vivo y espacios abiertos donde la literatura se escucha de cerca. El evento tendrá lugar en el auditorio ‘Diego Garcés Giraldo’.

En medio de la jornada se rendirá homenaje a dos voces que han marcado el camino: Elisa Posada de Pupo, cuya obra encontró en Cali un lugar para crecer, y Adalgiza Charria Quintero, una escritora profundamente ligada al Valle. Al mismo tiempo, la maratón abrirá una puerta al presente con el reconocimiento a María Fernanda Ceballos Calvache en la categoría Nuevas Voces.

Presentaciones que van desde el jazz fusión hasta propuestas más tranquilas, de esas que invitan a quedarse, harán parte de la programación

Al final, más que seguir un horario, la idea es vivirlo: escuchar sin afán, quedarse un poco más de lo pensado, encontrarse con alguna voz nueva y salir con la sensación de que la poesía, incluso hoy, logra decir algo en medio de todo lo que pasa.

No será solo un evento para “expertos”. “Vamos a tener actividades en todos los espacios, dos conciertos y reconocimientos especiales. La invitación es simple: dejemos que la poesía sensibilice nuestra existencia”, dijo el director de la biblioteca, Fernando Tamayo.