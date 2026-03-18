Pareja intentó robar una iguana de humedal en el sur de Cali

Una pareja que se movilizaba en motocicleta intentó llevarse una iguana del humedal El Retiro, también conocido como parque de los Patos, ubicado en la comuna 22 de Cali.

Los gritos de una mujer alertaron a la comunidad que vela por el bienestar del humedal y su fauna silvestre. Ante la reacción de los ciudadanos, las personas dejaron en libertad al pequeño reptil y abandonaron el lugar.

Tras lo ocurrido, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) recordó que está prohibido retirar animales silvestres de su hábitat natural.

Andrés Felipe Niño Fajardo, subdirector de Gestión de Calidad Ambiental, se refirió al video que se ha vuelto viral e hizo un llamado a la ciudadanía a proteger la fauna.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía. Las iguanas son fauna silvestre y deben permanecer en su hábitat natural. Pueden alcanzar hasta 1,50 cm de longitud y cumplen un papel clave en los ecosistemas, siendo de los pocos herbívoros que habitan en las copas de los árboles en bosques tropicales”, explicó.

Cabe recordar que, según la legislación colombiana, quienes maltraten, trafiquen, cacen, comercialicen o compren animales silvestres o exóticos pueden enfrentar penas entre 4 y 9 años de prisión.

“Aunque algunas personas las consumen o utilizan su piel y existen prácticas de cría para comercio, su captura o tenencia sin autorización afecta la biodiversidad y pone en riesgo su supervivencia. Además, es importante recordar que estas acciones pueden generar sanciones de acuerdo con la ley 2387 del 2024”, recalcó el subdirector de Gestión de Calidad Ambiental.

Las iguanas son fundamentales para los ecosistemas, ya que contribuyen al proceso de germinación y dispersión de semillas. Sin embargo, siguen siendo víctimas de la caza debido a su facilidad para ser capturadas y domesticadas.