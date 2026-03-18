Robos de taxis en Barranquilla mantienen en alerta al gremio de transporte

Durante los últimos días, conductores de servicio público en Barranquilla han denunciado un patrón de robos que afecta a vehículos parqueados frente a viviendas. Según los reportes, los hurtos ocurren en horarios no determinados, lo que dificulta la prevención. Uno de los casos más recientes se registró en el barrio La Magdalena, donde un taxi Hyundai Grand i10 fue sustraído, generando preocupación entre los vecinos y el gremio de transporte.

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Preocupación del gremio

Además de La Magdalena, se han reportado casos similares en los sectores de Los Almendros y El Campito. La repetición de estos hechos ha encendido las alarmas de los conductores, quienes señalan que la frecuencia de los robos ha aumentado en los últimos días. Jorge Guerrero, representante de Sinchotaxis, confirmó:

"Nos preocupa profundamente esta situación que afecta a nuestro gremio. Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen las causas de estos robos. Los taxis sustraídos no son modelos recientes, pero sí vehículos en buen estado que representan un esfuerzo importante para sus propietarios. Esta ola de robos perjudica directamente a quienes con mucho trabajo han adquirido sus carros y genera gran preocupación en el sector", explicó.

Llamado a las autoridades

El aumento de los robos ha generado inseguridad entre los conductores de taxis y transporte público, quienes temen ser víctimas de delitos similares. Los afectados han reiterado el llamado a la Policía y a las autoridades competentes para reforzar la vigilancia, aumentar los patrullajes y dar con los responsables de estos hechos. El gremio advierte que, de no tomarse medidas, la situación podría escalar y afectar de manera más significativa la movilidad y la seguridad en varios barrios de la ciudad.