Barranquilla dispone de 40.000 dosis de vacuna contra el sarampión

La Secretaría de Salud de Barranquilla mantiene bajo vigilancia por casos sospechosos de sarampión importados, en medio del aumento de viajes por la temporada de Semana Santa, época que incrementa el riesgo de contagios.

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Tras el reporte, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para revisar y completar sus esquemas de vacunación, recordando que en la ciudad hay más de 40.000 dosis disponibles de manera gratuita en distintos puntos de atención. De cinco casos sospechosos reportados, tres ya fueron descartados.

“Frente al riesgo de cuatro casos importados y confirmados en el país, el Distrito de Barranquilla refuerza continuamente las estrategias de vacunación, vigilancia epidemiológica y atención clínica ante posibles casos sospechosos. El sarampión es altamente contagioso y se transmite al hablar, estornudar o toser; por eso, la mejor prevención es revisar y completar el esquema de vacunación contra sarampión, rubéola y la triple viral”, explicó Stephanie Araujo, secretaria de Salud del distrito.

Vigilancia activa y seguimiento de casos

Hasta el momento, Barranquilla ha reportado cinco casos sospechosos de sarampión ante el Instituto Nacional de Salud. De las muestras enviadas a laboratorio, tres dieron resultado negativo, mientras que las dos restantes continúan bajo observación, pendientes de confirmación.

Riesgo controlado

Las autoridades reiteraron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con vacuna, y recordaron que Colombia se mantiene como país libre de esta enfermedad, con casos asociados únicamente a contagios en el exterior.