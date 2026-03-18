Bandas criminales en Barranquilla: denuncian cómo delinquen jóvenes para el microtráfico

Parque lineal, zona afectada por el microtráfico y la delincuencia. / Colprensa

Líderes sociales del suroccidente de Barranquilla encendieron las alarmas ante el preocupante incremento de expendios de droga, conocidos como ‘ollas’, que, según denuncian, están siendo administrados en su mayoría por jóvenes.

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La alerta se da luego de las declaraciones del padre Cirilo, quien reveló que bandas delincuenciales estarían pagando desde 50 mil pesos a adolescentes para reclutarlos y sumarlos a sus filas.

En varios barrios del sur, aseguran, se ha vuelto común encontrar puntos de venta de droga en esquinas, viviendas y hasta en improvisadas estaciones de distribución.

Un líder social, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, señaló que “los jóvenes no solo están siendo utilizados para la venta de estupefacientes, sino también para otras actividades delictivas. Los usan para tomar fotografías, hacer cobros y hasta para ajustar cuentas”, afirmó.

El mismo gestor social indicó que el problema se ha extendido a zonas donde antes no existía este tipo de criminalidad. “Ya contamos con nuevas ollas, muchas de ellas dirigidas por jóvenes”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para que la intervención no se limite a operativos policiales, sino que también incluya un enfoque integral que involucre a las familias.