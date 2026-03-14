Afiliados a EPS que no deben pagar cuota moderadora, ¿Por qué? Decreto del Ministerio de Salud

En Colombia, el sistema de salud de los ciudadanos se divide en dos actores principales: Las instituciones prestadoras de salud (IPS) y las entidades promotoras de salud (EPS).

Donde las IPS son las entidades donde se brindan los servicios médicos, ya sean médicos generales, quirúrgicos, de rehabilitación y prevención de enfermedades. Mientras que las EPS son las encargadas de afiliar a los colombianos al sistema de salud y garantizarles el acceso a los servicios por las IPS.

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Las IPS, además de brindar las funciones relacionadas con la salud, también son las encargadas de prestar servicios de pensiones y riesgos laborales a los colombianos.

¿Cómo afiliarse a una EPS en Colombia 2026?

En Colombia, actualmente existen múltiples entidades promotoras de salud (EPS) para que los ciudadanos tengan la oportunidad de escoger cuál entidad será la encargada de prestarle los servicios médicos.

Esto se podrá realizar de manera directa como independiente o a través de un empleador, en caso de estar bajo contrato laboral con una empresa.

Para poder vincularse a alguna de estas entidades, el ciudadano deberá:

Escoger la EPS: Investigar qué entidad está disponible en tu ciudad y considerar los puntos de atención que esta brinda.

Investigar qué entidad está disponible en tu ciudad y considerar los puntos de atención que esta brinda. Preparar los documentos necesarios: Identificar los requisitos que solicita la EPS a la cual se hará la vinculación; entre estos, el formulario de afiliación, cédula de ciudadanía, documentos de grupo familiar, etc.

Identificar los requisitos que solicita la EPS a la cual se hará la vinculación; entre estos, el formulario de afiliación, cédula de ciudadanía, documentos de grupo familiar, etc. Presentar los documentos: Entregar el formulario y documentos en la oficina de la EPS seleccionada o, en caso de estar vinculado a una empresa, a través del empleador.

Entregar el formulario y documentos en la oficina de la EPS seleccionada o, en caso de estar vinculado a una empresa, a través del empleador. Esperar activación: Una vez entregados y diligenciados correctamente los documentos, la respuesta de la EPS dará respuesta de 1 a 3 días hábiles.

Una vez entregados y diligenciados correctamente los documentos, la respuesta de la EPS dará respuesta de 1 a 3 días hábiles. Recibir carnet de afiliación: En caso de ser positiva la vinculación, la EPS entregará un carnet, ya sea de manera física o digital, en donde se indique que el usuario ya hace parte de la entidad promotora de salud y podrá acceder a todos los servicios ofrecidos.

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¿Todos los afiliados deben pagar cuota moderadora?

De acuerdo con el decreto 1652 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, los afiliados que cumplan con los siguientes requisitos estarán exentos de pagar la cuota moderadora:

Los afiliados al Régimen Subsidiado en ningún caso.

en ningún caso. Los afiliados al Régimen Contributivo que estén en programas de seguimiento por enfermedades como diabetes, hipertensión, trastornos mentales, trasplantes y otras enfermedades priorizadas por su impacto en la salud.

que estén en programas de seguimiento por enfermedades como diabetes, hipertensión, trastornos mentales, trasplantes y otras enfermedades priorizadas por su impacto en la salud. Las personas que estén en programas de promoción y prevención , materno-perinatal, enfermedades transmisibles y educación en salud

, materno-perinatal, enfermedades transmisibles y educación en salud En ambos regímenes, las personas mayores que requieran la vasectomía o la ligadura de trompas

Los niños y adolescentes del Sisbén 1 y 2 con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas

con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas Los niños y adolescentes víctimas de violencia física o sexual certificados por la autoridad competente

o sexual certificados por la autoridad competente Las víctimas del conflicto armado interno

interno Las personas con discapacidad que requieran rehabilitación funcional y las personas que hagan uso del derecho a morir dignamente, incluidos niños y adolescentes.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el afiliado que pague o no la cuota moderadora no tendrá limitantes a la hora de tomar los servicios médicos.

¿Cómo tomar los servicios de salud ofrecidos por las EPS en Colombia en 2026?

Una vez la persona ya se encuentre vinculada en una entidad promotora de salud, podrá acceder a todos los beneficios que esta ofrezca.

Si se requiere un servicio de salud, el afiliado deberá comunicarse con la EPS, de manera presencial o digital, para solicitar la consulta médica, exámenes o tratamientos, según se necesite.

Al momento de tomar el servicio, el ciudadano deberá pagar una cuota moderadora a la EPS. Esta dependerá del ingreso base de cotización del afiliado y del servicio a utilizar.

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