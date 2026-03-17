Unidad de Búsqueda ha llevado a cabo acciones humanitarias en el cementerio católico de Buga, Valle

En las inhumaciones hechas en el cementerio católico de Buga, Medicina Legal se ha encargado de preservar las estructuras óseas , facilitando el trabajo de Identificación y entrega de los cuerpos.

En el último trimestre la Unidad de Búsqueda ha llevado a cabo acciones humanitarias en el cementerio católico de Buga, centrándose en la entrega digna de un cuerpo identificado y la recuperación de otro, también identificado pero aún no reclamado.

Hasta la fecha, la Unidad ha logrado recuperar 11 cuerpos. La plena identidad de muchos de ellos facilita el proceso de entrega a sus familias mediante la estrategia de Búsqueda Inversa.

Un caso reciente es el de Victor Julio Heredia, quien murió en medio de hostilidades en 2011 y fue inhumado en Buga. Su cuerpo esperó cerca de 15 años para ser reclamado. Por desconocimiento y temor, sus familiares se enteraron de que Victor Julio había sido hallado en Buga, Valle del Cauca, y esperaban su retorno para ser despedido por última vez.

Dado que Víctor perteneció a un grupo armado no estatal desde muy joven, la información que sus parientes tenían sobre su personalidad, carácter y humor era escasa o nula.

Durante la entrega digna, la memoria de Víctor fue revivida a través de anécdotas y características propias de su personalidad que los integrantes de la Corporación Humanitaria Reencuentros lograron reconstruir en un espacio íntimo de verdad y dignificación. Estos espacios son claves para entender quién era la persona por encima de su rol o vinculación al contexto del conflicto armado.

Finalmente, el cuerpo de Víctor Julio Heredia fue dispuesto en el Patio de la Memoria del cementerio de Palmira, un lugar destinado a quienes desaparecieron a causa del conflicto armado. Allí, junto al Cristo de Bojayá, símbolo del rigor de la guerra y la fe en la paz, reposa Víctor. Su presencia, y la de otras personas desaparecidas que reposan en este patio, mantiene viva la memoria para asegurar que la desaparición nunca vuelva a ocurrir bajo ninguna circunstancia.

Como parte de la estrategia de Búsqueda Inversa los cuerpos de Nicolas Stiven Arango, nacido en Palmira; Guillermo Hernandez Londoño, nacido en Cartago; Eduardo Gutierrez Torres, nacido en Cali y Belisario López, nacido en Caicedonia continúan esperando ser entregados a sus familias dignamente.

Si usted tiene información sobre el paradero de una persona dada por desaparecida o tiene un ser querido desaparecido en contexto del conflicto armado antes del 1ro de diciembre de 2016, puede comunicarse al 3162783918 de manera confidencial y gratuita.