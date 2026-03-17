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17 mar 2026 Actualizado 22:42

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Cali

Asesinado en medio de un hurto Luder Quiñones Echeverri, integrante de la orquesta de Willy García

Por robarle una cadena de oro recibió cinco disparos en el abdomen, cuando espera a su esposa, a la altura de la calle 10 con carrera 20, la cual resultó herida.

Luder Quiñones de 52 años falleció por las cinco heridas de arma de fuego que recibió en el abdomen.

Luder Quiñones de 52 años falleció por las cinco heridas de arma de fuego que recibió en el abdomen.

Un nuevo hecho de violencia se registró en las últimas horas en Cali, en donde otro hombre fue asesinado por robarle una cadena de oro, como ocurrió la semana pasada, cuando un adulto mayor de 83 años murió en medio de un atraco por el mismo hecho, al oeste de la Capital del Valle.

En la tarde de este martes 17 de marzo falleció Luder Quiñones, integrante de la orquesta del cantante de salsa Willy García, en medio de un hurto, a la altura de la calle 10 con carrera 20, en el barrio Bretaña.

Un llamado a las autoridades a desplegar todas sus capacidades investigativas y operativas, para que esclarezcan el homicidio del percusionista, hizo L&L Producciones.

Luder Quiñones de 52 año, durante el hurto de una cadena recibió cinco disparos y su esposa resultó herida.

Heridos, fueron trasladados a la Clínica Colombia, en donde falleció por la gravedad de las heridas.

Juan Carlos Díaz Flórez

Juan Carlos Díaz Flórez

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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