Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 mar 2026 Actualizado 12:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Cae banda de extorsionistas que obligó a comerciante a traspasar propiedades en Candelaria, Valle

Integrantes de la ‘Oficina 23’ fueron capturados en Cali, Candelaria y Jamundí. Entre ellos está alias ‘Boli’, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

Las autoridades desarticularon en las últimas horas la estructura criminal conocida como ‘Oficina 23’, señalada de dinamizar extorsiones en Cali y municipios del área metropolitana.

En medio de cinco allanamientos realizados en Cali, Candelaria y Jamundí, unidades de la Policía capturaron a seis presuntos integrantes de esta red delincuencial, quienes realizaban exigencias económicas que oscilaban entre 20 y 200 millones de pesos. Además, presuntamente pretendían despojar a sus víctimas de vehículos y bienes inmuebles.

Según la investigación, que se extendió durante cuatro meses, la estructura criminal utilizaba engaños, intimidaciones y amenazas para presionar a sus víctimas.

Uno de los casos más graves ocurrió en el corregimiento de El Cabuyal, en Candelaria, donde los delincuentes habrían obligado a una comerciante a traspasar varias propiedades mediante engaños y presiones.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Boli’, de 68 años, señalado como uno de los determinadores de las acciones criminales.

Es un actor criminal recurrente que fue extraditado en 2010 a los Estados Unidos por narcotráfico y continuaba delinquiendo”, explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Durante el procedimiento, a este hombre le fue incautado un arma de fuego tipo revólver.

Otra de las capturadas es alias ‘María’, quien, según la investigación, se encargaba de identificar a las víctimas potenciales, ganarse su confianza y obtener información sensible que luego era utilizada para las extorsiones.

Por su parte, alias ‘Sicario’ se presentaba ante las víctimas como supuesto integrante armado de la estructura criminal y se encargaba de intimidarlas para obligarlas a aceptar las exigencias económicas. Este hombre tiene antecedentes por homicidio, hurto e instrumentalización de menores para la comisión de delitos.

Entre los detenidos también figuran alias ‘Deiby’, ‘Elkin’ y ‘Yeison’, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a todos los implicados.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir