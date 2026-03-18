Cae banda de extorsionistas que obligó a comerciante a traspasar propiedades en Candelaria, Valle

Las autoridades desarticularon en las últimas horas la estructura criminal conocida como ‘Oficina 23’, señalada de dinamizar extorsiones en Cali y municipios del área metropolitana.

En medio de cinco allanamientos realizados en Cali, Candelaria y Jamundí, unidades de la Policía capturaron a seis presuntos integrantes de esta red delincuencial, quienes realizaban exigencias económicas que oscilaban entre 20 y 200 millones de pesos. Además, presuntamente pretendían despojar a sus víctimas de vehículos y bienes inmuebles.

Según la investigación, que se extendió durante cuatro meses, la estructura criminal utilizaba engaños, intimidaciones y amenazas para presionar a sus víctimas.

Uno de los casos más graves ocurrió en el corregimiento de El Cabuyal, en Candelaria, donde los delincuentes habrían obligado a una comerciante a traspasar varias propiedades mediante engaños y presiones.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Boli’, de 68 años, señalado como uno de los determinadores de las acciones criminales.

“Es un actor criminal recurrente que fue extraditado en 2010 a los Estados Unidos por narcotráfico y continuaba delinquiendo”, explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Durante el procedimiento, a este hombre le fue incautado un arma de fuego tipo revólver.

Otra de las capturadas es alias ‘María’, quien, según la investigación, se encargaba de identificar a las víctimas potenciales, ganarse su confianza y obtener información sensible que luego era utilizada para las extorsiones.

Por su parte, alias ‘Sicario’ se presentaba ante las víctimas como supuesto integrante armado de la estructura criminal y se encargaba de intimidarlas para obligarlas a aceptar las exigencias económicas. Este hombre tiene antecedentes por homicidio, hurto e instrumentalización de menores para la comisión de delitos.

Entre los detenidos también figuran alias ‘Deiby’, ‘Elkin’ y ‘Yeison’, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a todos los implicados.