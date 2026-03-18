En Tunja fue sepultado joven de 20 años que murió esperando un medicamento para un trasplante

A pesar de las tutelas, la Nueva EPS no autorizó el medicamento que podría salvarle la vida

Tunja

Un joven universitario de 20 años que estudiaba Economía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja se convirtió en una nueva víctima de la falta de atención por parte de las EPS y la crisis del sector salud.

Jeisson Javier Pinzón interpuso tutelas, incidentes de desacato, hasta grabó videos rogando por su vida, pero nadie lo escuchó. El 14 de marzo su cuerpo no resistió más la leucemia que lo afectaba desde febrero de 2025 y murió el 14 de marzo en Tunja.

Su tío, el reconocido líder político, Giovany Pinzón se quejó de la falta de humanidad de las EPS.

“Perdemos una vida. Muy lamentable esa situación. Una vida que se pudo salvar con un medicamento y un tratamiento oportuno que nunca llegó. Desafortunadamente por la demora en los trámites, en la burocracia de la Nueva EPS. Desafortunadamente una víctima más que cobra un sistema inhumano que no ve como detrás de cada expediente hay una familia, hay una persona que lucha por su vida. Eso pasó con mi sobrino, con Javier”.

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Dijo Pinzón que su sobrino estaba en tratamiento hace 13 meses y solo faltaba un medicamento para que le hicieran un trasplante.

“Hace exactamente 13 meses lo diagnosticaron con leucemia y siempre se sometió al tratamiento, pero desafortunadamente, cuando tenía que volver a retomar el tratamiento se demoraban muchísimo las autorizaciones. Entonces la infección volvía a coger vuelo y así sucesivamente hasta que finalmente desde noviembre se esperaba un medicamento que facilitaría que se le hiciera un trasplante de médula con la donante que era su hermana, pero ese medicamento no fue autorizado a tiempo. Incluso notificaron a mi hermano 3 días después de fallecer, terminaron aprobando un medicamento que pudo haberle salvado la vida a un joven lleno de sueños, de expectativas, de mucho futuro”.