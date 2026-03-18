LATAM desmiente informe que la culpaba y revela riesgo real de colisión en El Dorado

Avión de LATAM Airlines con el tren de aterrizaje (Getty Images) / NurPhoto

Luego de que un informe conocido por Caracol Radio señalara al piloto de LATAM por un supuesto aborto de despegue “innecesario”, la aerolínea respondió y desmontó esa versión, apoyándose en el informe oficial de la Aeronáutica Civil.

Caracol Radio conoció de primera mano la declaración de LATAM Airlines, en la que la compañía es enfática: lo ocurrido no fue una reacción exagerada, sino una maniobra ejecutada en medio de un riesgo real de colisión en vuelo.

“Existía un riesgo de colisión en vuelo, un riesgo latente”, recoge el informe oficial citado por la aerolínea.

De “error del piloto” a “riesgo de colisión”: el choque de versiones

La controversia surge tras un informe atribuido a fuentes del Ministerio de Defensa, revelado en 6AM, que concluía que el piloto de LATAM se habría precipitado al abortar el despegue, pese a que —según ese análisis— existía una separación vertical segura con el helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Ese documento incluso hablaba de una supuesta falta de “conciencia situacional” y de una maniobra innecesaria. Pero la versión oficial presentada por la Aerocivil, y ahora respaldada por LATAM, cambia completamente la lectura del incidente.

“No hay espacio para poder afirmar que no hubiera habido un conflicto”, advirtió Álvaro Bello Director de Investigación de la Aerocivil, al referirse a la posibilidad de un mid-air collision.

Es decir, no se puede descartar que el evento hubiera terminado en una colisión en el aire.

Segundos críticos: la decisión que evitó el posible accidente entre la aeronave de LATAM y helicóptero

El incidente ocurrió cuando un avión comercial en ruta Bogotá–San Andrés, con más de 150 pasajeros, se encontraba en plena carrera de despegue, mientras un helicóptero militar cruzaba su trayectoria.

En ese momento, la tripulación tomó una decisión en segundos: abortar el despegue a alta velocidad.

Para LATAM, esa acción no solo fue correcta, sino determinante. “La decisión fue oportuna y alineada con los más altos estándares de seguridad operacional” indicaron.

El problema no fue uno: falló el sistema

El informe técnico es contundente en otro punto clave: no hubo una sola causa, sino una cadena de errores y vulnerabilidades del sistema aéreo.

Entre los factores identificados:

Cruce de aeronaves en un momento crítico del despegue

Comunicaciones saturadas y traslapadas

Falta de protocolos claros para operaciones simultáneas entre aviación civil y militar

Condiciones de alta complejidad en el espacio aéreo de El Dorado

El foco deja de estar únicamente en la tripulación y se traslada a un sistema que opera bajo alta presión.

Otro incidente aéreo y medidas urgentes

El caso se agrava con un segundo evento ocurrido el 13 de marzo, también en investigación, que presenta similitudes operacionales.

Ante este escenario, el Gobierno ordenó ajustes inmediatos en protocolos, comunicaciones y operación en torre, reconociendo la necesidad de reforzar la seguridad en el principal aeropuerto del país.