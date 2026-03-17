Aerocivil descarta presencia de explosivos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla fueron restablecidas luego de una alerta de un posible artefacto explosivo que obligó a evacuar la zona de selección de equipaje y activar protocolos de seguridad

La situación fue atendida por la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Aeronáutica Civil de Colombia, que confirmaron que no existía riesgo para la comunidad aeroportuaria.

Según el comunicado policial, “la alerta fue emitida por un canino perteneciente al esquema de seguridad de la vigilancia privada del aeropuerto”, lo que llevó a una “evacuación controlada de los pasajeros y personal presente en el área, con el fin de salvaguardar la integridad de todos”. Tras la intervención, unidades antiexplosivos realizaron una inspección exhaustiva del lugar y de los elementos señalados.

La Aeronáutica Civil precisó que, “tras completar rigurosos protocolos de verificación, se ha descartado la presencia de artefactos explosivos en la terminal de pasajeros”, y añadió que “el objeto reportado por el equipo canino no representaba un riesgo para la comunidad aeroportuaria”. En ese mismo sentido, la Policía reiteró que “no se evidenció la presencia de sustancias o artefactos explosivos”.

Con el resultado negativo de la inspección, las autoridades autorizaron el ingreso inmediato de viajeros, tripulaciones y colaboradores, mientras la torre de control retomó sus funciones para normalizar gradualmente los servicios de tránsito aéreo. No obstante, la Aeronáutica Civil advirtió que los vuelos “podrían presentar variaciones mientras se estabiliza el flujo de operaciones”, por lo que recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer posibles cambios en sus itinerarios.

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