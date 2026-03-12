Manzur y Manrique a la cárcel, ¿qué revela sobre la justicia, la política y las elecciones?

En Hora20 el análisis a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de expedir orden de captura contra seis congresistas vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD, el efecto que tiene la demora en definir una fórmula vicepresidencial, como el caso de Paloma Valencia. También el debate sobre qué representa una baraja de por lo menos 15 candidatos a la primera vuelta y qué busca Sergio Fajardo con el llamado de las últimas horas. También el análisis a temas judiciales y lo que viene para Ricardo Roa tras la imputación por tráfico de influencias.

Lo que dicen los panelistas

Daniel Valero, editor de política de El Espectador, comentó que la captura de estos congresistas abre el debate sobre si aplica silla vacía, “la elección por ahora no se ha consumado, hoy Wadith y Karen Manrique son congresistas en ejercicio y aplica la silla vacía, pero en el caso de la elección del domingo y como no se han posesionado ni hay resultado del escrutinio, entra la tesis de que el partido no pierde la curul y que por tanto entraría el siguiente en la lista”. Valero detalló como este caso y el de Camilo Gómez, detenido el día de las elecciones refleja un asunto ético y la falta de responsabilidad de los partidos, “el Conservador bajó en votación, pierde cinco curules, lo mismo en la U, pero entonces volvemos a lo mismo, en una semana dos avalados en campaña terminan con votaciones, ¿Y la responsabilidad ética del partido?”

Frente a la coyuntura política, dijo que en este momento todos los candidatos buscan mostrarse moderados y quien apacigüe el discurso ante los extremos, “en eso Juan Daniel Oviedo ayuda a Paloma, Uribe decía que los tiempos han cambiado y que no se cometan errores que él cometió, lo de restrepo en Abelardo también envía un mensaje de no asustar al empresariado”.

Guillermo Rivera, exministro del Interior y exembajador, señaló que el llamado a juicio es importante en medio del escándalo de corrupción más grande durante este Gobierno, “me parece que Manzur en este momento es representante como Manrique y el 20 julio como no se presentan, no puede ser llamado nadie porque igual manera opera la silla vacía. En lo de Mario castaño el partido perdió la lista. En buena hora la Corte actúa en establecer la totalidad de implicados, pero lo que es de no creer es que más de 100 mil personas le creyeron a Manzur, eso habla mal de cultura política, cómo estando investigado y cuánta gente vota”.

Sobre los cálculos políticos, dijo que a Paloma le ha salido bien la estrategia al tener a todo el país en vilo con la decisión de la fórmula vicepresidencial, “ahora, las fórmulas son importantes en el momento de darlas a conocer y después pierden importancia, pero uno podría pensar que con Oviedo, Paloma se mueve al centro y se le suman los 1,2 millones, pero eso es relativo, creo que ese voto lo hizo la gente pensando en algo alejado del extremo con la esperanza que Juan Daniel ganara”.

Para María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y columnista, lo de Karen Manrique es triste porque ella es congresista por una Circunscripción Especial de Paz, “representa exactamente lo contrario a lo que se quería buscar con los acuerdos de paz para que la gente tuviera una representación auténtica y termina elegida una mujer que hace negocios indebidos, esto sí evidencia cómo se corrompe la política al nivel de lo que se esperaba que era el origen del cambio, una representación más legítima de la gente en los territorios”.

Frente al panorama político, dijo que la Gran Consulta acaba de sacar 5,8 millones de votos, “eso no es una bobada y es entendible que sean el centro, pero me quedo pensando si Oviedo le conviene ser vicepresidente, él dijo que sí, él será importante ahora como candidato y después desaparece o que lo nombren con una misión en específico”. Por otro lado, dijo que el dilema en el que está Paloma es grande porque por un lado tiene el espanto de Abelardo de la Espriella y después tener que enfrentarse a Iván Cepeda, “primero debe saber cómo acomoda el partido y la fuerza para que por la derecha no pierda votos”.

Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, planteó que esta decisión de la Corte es lógica, pues no hacía sentido cómo los ministros que supuestamente ofrecieron los cupos están en las cárceles y no quienes resultaron beneficiarios de la corrupción, “lo que esto revela es un problema de cultura política y el sistema electoral la eficacia del clientelismo y de la compra de votos”.

Sobre la Gran Consulta, comentó que ahora se está armando coalición y por tanto deben llegar a acuerdos, lo cual, implica debatir temas álgidos “la disyuntiva de Paloma es que si quiere ocupar espacio hacia el centro, Oviedo le sirve, pero también le quita votos que tiene en la derecha más dura en el Centro Democrático, ahí también tiene riesgo de fuga a la derecha con Abelardo, que sale diciendo que Uribe es su papá. Si no escoge a Oviedo o el centro, entonces queda en la réplica de Abelardo y le cede espacio al centro y centroderecha”.