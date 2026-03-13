“Creo que vamos a lograr emocionar”: Edna Bonilla hace un llamado a la unión del centro

“Creo que vamos a lograr emocionar”: Edna Bonilla hace un llamado a que el centro se una

La exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que la apuesta de la campaña de Sergio Fajardo es convocar a los ciudadanos que se identifican con posiciones de centro y que, según dijo, no han encontrado una opción política que los represente plenamente en las elecciones. “No necesariamente tenemos que irnos por los extremos”, afirmó.

Durante la entrevista, explicó que su experiencia trabajando con distintos sectores le permite asumir un rol de articulación. Recordó que ha trabajado con Claudia López y con el exalcalde Luis Eduardo Garzón, y se definió como una “tejedora” dentro del proceso político.

De igual manera, expresó su expectativa de que las fuerzas del centro logren unirse de cara a las elecciones. “Esperaría que el centro se reúna”, dijo, y manifestó su “respeto, gratitud y afecto” hacia la exalcaldesa de Bogotá.

La candidata vicepresidencial también respondió a quienes consideran que la fórmula no genera entusiasmo electoral. “Espero que me conozcan. Aunque he sido profesora toda la vida, siempre he estado vinculada al servicio público”, señaló.

Bonilla destacó además su experiencia como madre y su cercanía con los jóvenes, a quienes considera clave para el futuro del país. Afirmó que esta campaña representa una oportunidad para enviarles un mensaje de esperanza desde la educación.

“Conózcanme, creo que vamos a lograr emocionar”, concluyó.

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