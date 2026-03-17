MinEducación pide ser desvinculado de tutela por elección de rector de la Uniautónoma

El Ministerio de Educación solicitó al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla ser desvinculado de la acción de tutela presentada por el presidente del sindicato SINPAEC-UAC, Nelson Martelo Viana, relacionada con el proceso de elección de rector en la Universidad Autónoma del Caribe, que había sido suspendido en primera instancia, pero la medida fue levantada horas después, terminando en la elección de Jorge Senior como rector en propiedad.

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En el documento, la cartera de educación argumentó que no tiene participación ni injerencia en la designación de autoridades de las instituciones de educación superior, debido al principio de autonomía universitaria.

La tutela busca la protección del derecho fundamental a la educación y plantea que existiría un presunto conflicto de interés de Jorge Senior, quien llegó a ser rector encargado por decisión del propio ministerio, en el proceso de elección del rector en propiedad de la universidad.

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Sin embargo, el Ministerio explicó que su función frente a las universidades se limita al ejercicio de inspección y vigilancia del servicio educativo, conforme a lo establecido en la Ley 1740 de 2014. Estas facultades le permiten verificar el cumplimiento de las normas, supervisar la calidad del servicio y adelantar actuaciones administrativas cuando se presenten irregularidades, pero sin intervenir en decisiones internas como la elección de directivos.

La entidad también indicó que no ha realizado ninguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales invocados en la tutela, por lo que considera que no existe legitimación por pasiva, es decir, que no es la autoridad llamada a responder por los hechos que motivaron la demanda.

“MinEducación evade su responsabilidad”: sindicato

El profesor Nelson Martelo Viana, quien adelantó las acciones judiciales contra el proceso de elección de rector y espera una decisión de fondo, señaló que el ministerio estaría “evadiendo su responsabilidad” al ampararse en el principio de autonomía universitaria para pedir al juez que la desvincule del proceso.

El docente sostuvo que la autonomía universitaria “no es absoluta” y tiene límites en los derechos fundamentales y en los principios del Estado Social de Derecho.

Martelo también señaló presuntas irregularidades en el proceso de elección del rector. Aseguró que “quien ejercía como rector interventor participó en la elaboración de los reglamentos, en las sesiones del Consejo Superior y posteriormente apareció como candidato”.

Además, indicó que otros aspirantes fueron inhabilitados durante el proceso, lo que, según él, afectó la transparencia de las elecciones dentro de la institución.