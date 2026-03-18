Jornada de avistamiento de aves en Barranquilla: ¿dónde y cuándo será?
La jornada se realizará este jueves en la Ciénaga de Mallorquín.
Barranquilla sigue fortaleciendo la educación ambiental con una jornada de avistamiento de aves que se realizará este jueves 19 de marzo, a partir de las 6:00 a. m., en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.
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En la actividad participarán estudiantes de diferentes instituciones educativas, quienes tendrán la oportunidad de conectarse con la naturaleza y aprender sobre la importancia de conservar los ecosistemas.
Un aula viva en la Ciénaga de Mallorquín
La jornada hace parte de la III Muestra Artística y Cultural Intercolegial ‘El Río Que Somos’, una iniciativa que promueve el vínculo de los jóvenes con su entorno a través del arte, la cultura y el aprendizaje ambiental.
El Ecoparque se ha convertido en un espacio clave para este tipo de experiencias, al funcionar como un aula viva donde es posible conocer el ecosistema de manglar y la diversidad de especies que lo habitan.
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Más de 177 especies para descubrir
Durante el recorrido, los participantes podrán observar más de 177 especies de aves, entre residentes y migratorias, lo que posiciona a la ciénaga como un escenario ideal para el avistamiento.
Además, el lugar cuenta con una galería educativa de aves en la torre Mirador, junto con señalización y contenidos pedagógicos que facilitan el aprendizaje sobre las especies, sus hábitos y su importancia ecológica.