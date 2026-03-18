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18 mar 2026 Actualizado 21:58

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Barranquilla

Jornada de avistamiento de aves en Barranquilla: ¿dónde y cuándo será?

La jornada se realizará este jueves en la Ciénaga de Mallorquín.

Avistamiento en Barranquilla por el Global Big Day./ Foto: Alcaldía de Barranquilla

Avistamiento en Barranquilla por el Global Big Day./ Foto: Alcaldía de Barranquilla
Barranquilla

Barranquilla sigue fortaleciendo la educación ambiental con una jornada de avistamiento de aves que se realizará este jueves 19 de marzo, a partir de las 6:00 a. m., en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.

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En la actividad participarán estudiantes de diferentes instituciones educativas, quienes tendrán la oportunidad de conectarse con la naturaleza y aprender sobre la importancia de conservar los ecosistemas.

Un aula viva en la Ciénaga de Mallorquín

La jornada hace parte de la III Muestra Artística y Cultural Intercolegial ‘El Río Que Somos’, una iniciativa que promueve el vínculo de los jóvenes con su entorno a través del arte, la cultura y el aprendizaje ambiental.

El Ecoparque se ha convertido en un espacio clave para este tipo de experiencias, al funcionar como un aula viva donde es posible conocer el ecosistema de manglar y la diversidad de especies que lo habitan.

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Más de 177 especies para descubrir

Durante el recorrido, los participantes podrán observar más de 177 especies de aves, entre residentes y migratorias, lo que posiciona a la ciénaga como un escenario ideal para el avistamiento.

Además, el lugar cuenta con una galería educativa de aves en la torre Mirador, junto con señalización y contenidos pedagógicos que facilitan el aprendizaje sobre las especies, sus hábitos y su importancia ecológica.

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